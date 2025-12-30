Ahora

Chicote, sobre el vestido de Pedroche para estas Campanadas: "Este año no puede girarse bien"

Chicote confiesa que, como toda España, verá el vestido al mismo tiempo que los espectadores, y lo único que sabe es que este año tendrá que ayudar a Pedroche a girarse.

Un año más, Cristina Pedroche y Alberto Chicote se preparan para dar las Campanadas en Atresmedia, y como siempre, el vestido de la presentadora se convierte en el tema del día.

El chef lo tiene claro: él no sabe nada del look de este año. "Nunca me lo ha contado. Lo único que hago es preguntarle qué necesita: si hace falta que le ayude con el abrigo, la capa o lo que sea… ella me dice lo que sí y lo que no", cuenta Chicote.

Pero este año hay sorpresa: "Me ha dicho que la tengo que ayudar a girarse, porque no puede girarse bien, eso es todo lo que sé", añade entre risas. O sea, que el vestido viene con truco.

