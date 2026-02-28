Miles de iraníes alrededor del mundo celebran con bailes el ataque de EEUU y de Israel a su país: "¡Sha, sha!"

¿Qué está pasando? Ciudades como Berlín, Hamburgo o Londres se han llenado de iraníes bailando y cantando tras lo que consideran una "intervención humanitaria" en su país. Han pedido el regreso de Reza Pahlavi, príncipe heredero e hijo del sha.

Estados Unidos e Israel han lanzado un ataque conjunto sobre Irán. Sobre una nación a la que llevan tiempo teniendo en su punto de mira, tanto por su programa nuclear como por el régimen de los ayatolás. Uno que podría cambiar. Uno que, al menos, quieren que cambie. Ante esta posibilidad, miles de iraníes han celebrado en varios países del mundo la ofensiva sobre su país.

Con bailes. Con cánticos. Con una Berlín que se ha teñido con los colores de la bandera iraní y con cientos de personas pidiendo el regreso del príncipe heredero al grito de "¡Sha, sha!"

"Más del 80% de la gente está feliz porque algún día será libre", comparte uno de los presentes en la celebración en las calles berlinesas.

Muchos portan carteles con la imagen de Reza Pahlavi, asegurando que es "un día precioso" mientras ven cómo cae "el imperio de los demonios". "Esto solo puede lograrse mediante la intervención externa", cuentan.

Lo mismo ha pasado en Hamburgo, donde se han visto lágrimas de emoción y personas fundidas en un abrazo arropadas por la bandera iraní. Están convencidos de que el cambio de régimen sería imposible sin la intervención de Trump y de Netanyahu. "Los iraníes están contentos de haber recibido finalmente ayuda del exterior", ha expresado Haleh Ramandi, jefa de la Asociación de Mujeres Liberales de Irán.

En Londres también celebran, con banderas del Irán pre revolucionario, que Israel y EEUU hayan intervenido en el país. En las calles británicas califican de "intervención humanitaria" el bombardeo sobre Teherán, que esperan suponga el principio del fin del régimen de los ayatolás.

