¿Dónde está Jamenei? Israel cree que podría haberlo eliminado en el ataque mientras Irán afirma que sigue vivo

Los detalles El canal de televisión israelí 'N12', citando a un alto funcionario, afirma que en el Gobierno creen que el líder supremo iraní ha sido eliminado a falta de confirmación, pero el ministro de Exteriores iraní sentencia que "hasta donde sabe" sigue vivo.

En medio de un ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán, el líder supremo iraní, Ali Jamenei, no ha realizado declaraciones, generando especulaciones sobre su posible muerte. Mientras el Ejército israelí cree que Jamenei fue eliminado, Irán insiste en que sigue vivo. Se espera que Jamenei se pronuncie pronto, aunque no está claro si será un mensaje grabado. La televisión israelí 'N12' informa que el complejo de seguridad donde se encontraba Jamenei fue destruido. Sin embargo, el ministro de Exteriores iraní, Abas Araqchí, asegura que Jamenei no estaba en Teherán durante el ataque y fue trasladado fuera de la capital.

Mientras Israel y Estados Unidos prosiguen con su ataque conjunto contra Irán, el régimen ayatolá se defiende con pequeñas respuestas sin incidencia en territorio israelí. Y, en todo este tiempo, el líder supremo iraní, Ali Jamenei, sigue sin realizar ninguna declaración. Según creen en el Ejército israelí, ha sido eliminado en la ofensiva. En cambio, desde Irán defienden que sigue vivo.

Es el debate en el que se debate mientras el mundo espera una comparecencia de Jamenei. Según Reuters, se podría producir en breve después de los ataques isralíes-estadounidenses, pero se desconoce si se trata de un mensaje grabado o no.

Sobre todo porque se duda de que no haya fallecido en la ofensiva que han lanzado ambos países. Según la televisión israelí 'N12', el Gobierno de Israel cree que podría haber eliminado al ayatolá. "Ya no está con nosotros, pero estamos esperando la confirmación final", ha afirmado un alto funcionario al citado medio de comunicación. Y, como se ha difundido, el complejo de seguridad en el que se habría encontrado en el momento del ataque ha quedado destruido.

El Ejército israelí ha difundido una infografía con algunos de los objetivos de esos ataques. Son los sistemas de defensa antiaérea de Irán que han atacado durante este sábado.

Ahora bien, no es la versión que se está dando desde Irán. El ministro de Exteriores de Irán, Abas Araqchí, en una entrevista con la cadena estadounidense 'NBC News', ha sentenciado que Jamenei sigue vivo "hasta donde yo sé". Aunque confirmó que dos comandantes militares murieron en los bombardeos, ha matizado que los altos cargos del Gobierno sobrevivieron al mismo. Es más, Araqchí hasta le restó importancia a esas bajas: "Podemos haber perdido a uno o dos comandantes, pero no es un gran problema".

De hecho, desde Irán se ha afirmado que el ayatolá no estaba en Teherán en el momento del ataque y que fue trasladado a un lugar fuera de la capital. Lo que el régimen iraní no ha podido evitar es el caos en la capital. Muchos ciudadanos han cogido sus vehículos, colapsando varias calles y gasolineras, intentando abandonar cuanto antes la ciudad.

Y las pocas imágenes que llegan desde la capital iraní son de protestas en el centro de Teherán en contra de los ataques israelíes y estadounidenses.

