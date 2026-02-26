Los consejos en vídeo de María José Gómez y Verdú para comer canapés en los Goya: "La comida no está para atiborrarse tipo hámster"

En este vídeo, la experta en protocolo María José Gómez y Verdú comparte unos consejos para aquellos asistentes que irán a la gala de los Premios Goya y, de paso, picarán algo en alguno de los cócteles.

En la antesala de los Premios Goya, María José Gómez y Verdú da algunas recomendaciones para seguir las normas de protocolo de la gran fiesta del cine español.

Además de la mejor forma de saludar a los compañeros del oficio, la experta también nos cuenta cuál es la forma correcta de comer los canapés para evitar que los vestidos o los trajes de etiqueta se queden como el bajo de una jaula de pájaro.

Según María José, lo correcto para comer las tostas sería cogerlas con dos dedos de la mano y dar "pequeños bocados" para que no se formen "dos bultitos en la boca", lo que "no es nada elegante".

En el caso de que haya rollitos orientales, apunta que también habría que cogerlos con la mano para mojarlos en la salsa y, de nuevo evitar "atiborrarse tipo hámster". En el caso de que nos lo echemos en la boca y nos quememos, la forma de actuar según la experta en protocolo es clara: "Te aguantas".

