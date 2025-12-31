La Nochevieja de Pedroche da para mucho
Los 11 vestidos de Cristina Pedroche en la historia de las Campanadas: de las transparencias a su vestido más natural
Este año es la 12.ª vez que Cristina Pedroche presenta las Campanadas. De cara a su nuevo vestido, hacemos un repaso por los otros once que han protagonizado la última noche del año en estos años.
Hace unos cuantos años, las Campanadas eran otra cosa. Pero desde que Cristina Pedroche irrumpió por primera vez en el balcón de la Puerta del Sol todo cambió. Ha pasado mucho tiempo desde aquel 2014 en el que, junto a Frank Blanco, ya sorprendió con un imponente vestido que recibió halagos y críticas a partes iguales. Se trataba de un diseño de Charo Ruiz, con muchas más transparencias a las que estábamos acostumbrados para despedir el año.
Y desde entonces, todo cambió. En los años en los que Pedroche ha presentado las Campanadas, la expectación en torno al vestido de la presentadora es máxima, creciendo de hecho año tras año. No es de extrañar, porque más que un vestido, Pedroche lleva en Nochevieja todo un proyecto: no es sólo lo que lleva puesto, sino que lo que transmite con cada uno de sus vestidos.
En este vídeo, hacemos un repaso por los que han sido sus últimos 11 vestidos de las Campanadas, de los 11 años que ha estado presentando la última noche del año. Para este año, Pedroche ha adelantado que lleva un discurso muy potente, aunque también se ha mostrado ciertamente preocupada por la previsión meteorológica que Francisco Cacho ha hecho en laSexta, probablemente ante el temor de pasar frío.