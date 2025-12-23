Tres pequeños detalles que Josie ha desvelado sobre el vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas

El diseñador habla sobre el secreto mejor guardado de las Campanadas: Josie lidera el proyecto del vestido de Cristina Pedroche para despedir el año y esto es lo que ha contado a pocos días del 31 de diciembre.

El vestido de Cristina Pedroche es, probablemente, el secreto mejor guardado de las Campanadas. Alberto Chicote asegura que "nunca" le pregunta nada (¿para qué?) y este año, Josie dice que "la cara de susto" de la madre de Pedroche al verlo es una muestra de cómo el de este año va a hacer "estallar" alguna cabeza. El diseñador de moda dirige el proyecto del vestido de Pedroche, proyecto porque ya en 2023, en Zapeando, dejó claro que ha dejado de ser un vestido normal, más allá de la estética, y se ha convertido en un producto "dirigido a lanzar mensajes" y "crear controversia". "Está en las antípodas de una boda", dijo entonces, afirmación que es conveniente recuperar justo después de saber que Pedroche y Dabiz Muñoz acaban de anunciar su boda.

Y este año, obviamente, también le han preguntado sobre el vestido de la popular presentadora. "Ya es un clásico", asegura en una entrevista concedida a la revista Hola. Josie asegura que con este vestido, se ha instaurado una "nueva tradición navideña" y prueba de ello es, asegura, cómo muchos canales tratan de emular "la semiótica de un evento que es único". Para él, que Pedroche cuente con su espada para "semejante locura" lo hace "feliz" y que con el tiempo ha aprendido a controlar "la superexposición de este evento". "Y pienso que las Pedroche Campanadas sólo son aptas para muy valientes".

Más allá de lo puramente emocional, obviamente Josie ha desvelado algún que otro detalle del vestido que Pedroche ha elegido para las Campanadas del cierre de 2025. Asegura que le gustaría que fuera "mentira" la afirmación de que este año sorprenderá y será más arriesgado que nunca, pero insiste en que cada año se superan "en riesgo" y que eso "se traduce en más horas de preparación del proyecto, consenso entre las partes, organización de equipos, investigación textil, actuación en las futuras prendas, prueba de las mismas a Pedroche"... Porque el de las Campanadas "no es un estilismo cualquiera", recuerda, sabedor del gran "impacto" que tiene en todo el país. "Es una acción de comunicación de moda que ha resultado ser redonda, después de 12 años".

Entre estos pequeños secretos del vestido, Josie ha confirmado que "es el primero" en el que el diseñador ha cosido directamente. "2025 ha sido un año en el que me he entregado al corte y la confección (...). Me hacía mucha ilusión poder coserlo para ella y así ha sido. ¡A mano y a máquina!", ha señalado. Y otro detalle: en 2025 llevará "complementos nunca vistos" en las Campanadas con Pedroche, cargados de significado.

Otra pista, aunque parezca que no, es que existe un elemento de diseño que será memorable en el diseño de este año, pero no puede contarlo porque, entonces, sería una "superpista". Tampoco ha podido hablar Josie de todo el proceso creativo que hay detrás, más allá de aclarar que "lleva mucha investigación" porque, al fin y al cabo, es un vestido que lleva un año de preparación. "No es sólo algo textil... En la creación de las piezas que componen semejante ajuar se emplean muchísimas horas. Es una barbaridad. Meses de trabajo de manos artesanas que crean este look único".

