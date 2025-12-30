La broma de Quique Peinado y Dani Mateo que dispara las teorías sobre el vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas: "Hoy, casualmente, lleva abanico…"

Mientras Pedroche se abanica y dice que está "sudando como un pollo", Quique Peinado recuerda que en 3.000 programas nunca había traído abanico… ¿será una pista sobre su vestido de las Campanadas?

En Zapeando se ha vivido uno de esos momentos que, sin pretenderlo demasiado, acaban convirtiéndose en pista para las Campanadas. Y la protagonista, una vez más, ha sido Cristina Pedroche.

Todo ha empezado con algo muy simple: Pedroche ha aparecido en el programa con un abanico azul y se ha pasado buena parte del directo abanicándose. Nada raro… salvo porque el resto de colaboradores decía tener frío. "Yo estoy helada", comentaban desde el plató, mientras ella respondía, entre risas y sin ningún drama: "Yo estoy sudando como un pollo".

Ahí es cuando Dani Mateo ha parado el programa para preguntarle directamente: "¿Tienes mucho calor? ¿Muy bonito el abanico, no?". La pregunta, aparentemente inocente, ha hecho que todos se fijaran en el detalle.

La escena seguía en tono de broma, hasta que Quique Peinado ha soltado la frase clave, esa que ha encendido las alarmas: "Ahí queda, eh… que cada cual luego diga lo que quiera. Luego las noticias y todo eso que digan lo que sea de esta movida. No lleva abanico en 3.000 programas que llevamos y lo lleva ahora".

Dicho así, entre risas, pero con toda la intención. Porque Pedroche no suele llevar abanico en el programa y, justo cuando se acerca diciembre, aparece con uno y diciendo que tiene calor mientras los demás se mueren de frío.

Y claro, la pregunta es inevitable: ¿es casualidad o una pista sobre su vestido para las Campanadas 2025? No hay confirmación, ni pistas oficiales, ni declaraciones claras… pero a estas alturas cualquier gesto de Pedroche se mira con lupa.

Como cada año, su estilismo para despedir el año en Atresmedia genera expectación semanas antes. Y esta vez, el simple hecho de llevar un abanico en Zapeando ha sido suficiente para que empiecen las teorías. Porque con Pedroche, nunca es solo un abanico.

