Trump prohíbe usar a todas las agencias federales el modelo de IA de "los locos de la izquierda de Anthropic"

¿Qué ha dicho? El presidente ha afirmado que "el egoísmo" de la empresa "pone en riesgo vidas estadounidenses" y les ha avisado con "graves consecuencias a nivel civil o penal" si no cooperan con las autoridades.

Donald Trump ha prohibido a las agencias federales usar la inteligencia artificial de Anthropic, calificándola de "locos de la izquierda". La decisión sigue a la negativa de la empresa de levantar restricciones para el uso de su tecnología en vigilancia doméstica masiva o armas autónomas. El presidente ha advertido de "graves consecuencias" para Anthropic si no cooperan, acusándolos de poner en riesgo la seguridad nacional. Dario Amodei, CEO de Anthropic, defiende que su IA no debe socavar valores democráticos y ofrece colaboración en I+D con el Departamento de Defensa, que ha sido rechazada. El Pentágono, por su parte, niega querer vigilancia masiva, pero busca eliminar restricciones para usos legales.

Donald Trump ha prohibido a todas las agencias federales usar el modelo de inteligencia artificial de "los locos de la izquierda de Anthropic". Así ha informado de ello el presidente de EEUU, después de que los directivos de la compañía dijeran 'no' a levantar restricciones e incluir en sus contratos propósitos de uso de la herramienta basados en la "vigilancia doméstica masiva" o el desarrollo de "armas totalmente autónomas".

"No los necesitamos y no los queremos. No haremos negocios con ellos nuevamente. Se va a eliminar de manera gradual de aquí a seis meses para agencias como el Departamento de Guerra que usan sus productos en varios niveles", ha señalado el republicano en redes sociales.

Trump ha instado a la empresa a cooperar con las autoridades y les ha advertido con que si no lo hacen la Administración va a usar "todo su poder" para que cumplan con la medida. El presidente les ha avisado de "graves consecuencias a nivel civil o penal" en caso de entorpecer la orden.

"Los locos de la izquierda de Anthropic han cometido un error desastroso al intentar forzar al Departamento de Guerra y obligarlo a obedecer sus términos de servicio en lugar de nuestra Constitución", ha afirmado el presidente, afirmando que el "egoísmo" de la empresa "pone en riesgo vidas de estadounidenses" y también a la "seguridad nacional".

Todo, tras la decisión de Dario Amodei, consejero delegado de Antropic. Después de que se negara a cumplir las demandas del Departamento de Defensa en cuanto a las restricciones de Claude, su modelo de IA, aludiendo que prefería no trabajar con el Pentágono a que su tecnología se usara para "socavar en vez de defender los valores democráticos".

"Apoyamos el uso de la IA para misiones de Inteligencia extranjera y contrainteligencia, pero utilizar estos sistemas para vigilancia doméstica masiva es incompatible con los valores democráticos", señaló en un comunicado en el que aseguró que esto representaba un "riesgo grave" para las "libertades fundamentales".

Además, ha indicado que no iban a proporcionar un producto que pusiera en riesgo "a combatientes y civiles estadounidenses": "Hemos ofrecido trabajar directamente con el Departamento de Defensa en I+D para mejorar la fiabilidad de estos sistemas, pero no han aceptado la oferta".

"El Departamento de Guerra ha declarado que solo contratará a empresas de IA que accedan a 'cualquier uso legal' de estas herramientas y eliminarán las salvaguardas en los casos mencionados anteriormente", denunció.

Por su parte, el Pentágono, a través de su portavoz Sean Parnell, ha negado que tuviera interés en llevar a cabo "vigilancia doméstica masiva o desplegar armas autónomas", pero ha defendido que debían levantarse las restricciones para que el Gobierno usara la herramienta bajo cualquier "fin lícito".

Según reveló el 'The Wall Street Journal', el Ejército estadounidense utilizó Claude como parte de su operación para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela pese a que Anthropic prohíben su uso con fines violentos, para el desarrollo de armamento o para llevar a cabo vigilancia sobre la ciudadanía.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.