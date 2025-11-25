Un chico indio se hace viral gracias a su curiosa versión de 'I Want It That Way' de Backstreet Boys, en vídeo

El joven ha decidido emular a esta popular 'boy band' estadounidense interpretando una de sus canciones más conocidas. Pero, el lugar de grabar su 'videoclip' en un hangar como ellos, lo ha hecho en una gasolinera.

Los Backstreet Boys son una 'boy band' que contó con un gran éxito en los dos mil. Como señala María Gómez, la mitad de las adolescentes estaban enamoradas de los miembros del grupo estadounidense y sus canciones eran auténticos himnos.

Su éxito se mantiene hasta nuestros días. Tanto que, incluso, "ha surgido un sexto miembro del grupo", cuenta la zapeadora. Aunque, como indica, este "no arrastra tantas fans". Como se puede ver en las imágenes, este supuesto nuevo miembro del grupo no es otro que un chico que no ha dudado en hacer una versión muy particular de 'I Want It That Way'.

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, el chico hace una versión india de la misma, en la que combina el popular tema de BSB con ritmos indios. El chico, además, a diferencia del grupo estadounidense que filmó su videoclip en un hangar, este lo hace en una gasolinera.

"Este chaval está en su derecho de decir que es cantante, y punto", afirma Quique Peinado. "Es verdad, él está más en lo de 'boy' que en lo de 'backstreet'", añade Dani Mateo. "Lo de 'boy' lo cumple", apunta Isabel Forner.

