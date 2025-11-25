Ahora

Visto en redes

Un chico indio se hace viral gracias a su curiosa versión de 'I Want It That Way' de Backstreet Boys, en vídeo

El joven ha decidido emular a esta popular 'boy band' estadounidense interpretando una de sus canciones más conocidas. Pero, el lugar de grabar su 'videoclip' en un hangar como ellos, lo ha hecho en una gasolinera.

El joven ha decidido emular a esta popular 'boy band' estadounidense interpretando una de sus canciones más conocidas. Pero, el lugar de grabar su 'videoclip' en un hangar como ellos, lo ha hecho en una gasolinera.

Los Backstreet Boys son una 'boy band' que contó con un gran éxito en los dos mil. Como señala María Gómez, la mitad de las adolescentes estaban enamoradas de los miembros del grupo estadounidense y sus canciones eran auténticos himnos.

Su éxito se mantiene hasta nuestros días. Tanto que, incluso, "ha surgido un sexto miembro del grupo", cuenta la zapeadora. Aunque, como indica, este "no arrastra tantas fans". Como se puede ver en las imágenes, este supuesto nuevo miembro del grupo no es otro que un chico que no ha dudado en hacer una versión muy particular de 'I Want It That Way'.

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, el chico hace una versión india de la misma, en la que combina el popular tema de BSB con ritmos indios. El chico, además, a diferencia del grupo estadounidense que filmó su videoclip en un hangar, este lo hace en una gasolinera.

"Este chaval está en su derecho de decir que es cantante, y punto", afirma Quique Peinado. "Es verdad, él está más en lo de 'boy' que en lo de 'backstreet'", añade Dani Mateo. "Lo de 'boy' lo cumple", apunta Isabel Forner.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Bolaños reivindica el "compromiso feminista" de Peramato y defiende a García Ortiz: "Ha sufrido ataques despiadados"
  2. Vilaplana pagó el ticket del parking a las 19:47 horas el día de la DANA, una hora después de salir de 'El Ventorro'
  3. Casi 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas en todo el mundo en 2024
  4. El presidente de la Diputación de Almería hablaba de "ir al dentista" con sus colaboradores para referirse a las mordidas
  5. Consumo multa a 32 operadores de juego con más de 33 millones de euros y bloquea seis portales
  6. La Justicia europea obliga a todos los países de la UE a reconocer el matrimonio homosexual contraído en otro Estado miembro