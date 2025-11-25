Ahora

Tragedia en Málaga

Cuatro muertos por un escape de gas en Torrox (Málaga)

Los detalles Según detallan fuentes de la Policía Local de Torrox a laSexta, los cuerpos han sido encontrados en el interior de la vivienda por un familiar sin signos notables de una explosión ni incendio.

La calle donde se ha producido la fuga de gas en Torrox (Málaga)La calle donde se ha producido la fuga de gas en Torrox (Málaga)Google Maps
Cuatro personas han fallecido este martes 25 de noviembre a consecuencia de un escape de gas en la localidad de Torrox. El suceso ha tenido lugar sobre las 15.20 horas de la tarde en barriada de El Pontil, ubicada en el casco histórico del municipio malagueño.

Las cuatro víctimas mortales son miembros de una misma familia de origen magrebí: el padre, la madre y dos hijos adolescentes. Según detallan fuentes de la Policía Local de Torrox a laSexta, los cuerpos han sido encontrados en el interior de la vivienda por un familiar sin signos notables de una explosión ni incendio, por lo que se baraja la hipótesis de que fallecieran al inhalar el gas acumulado durante la noche.

El Centro de Emergencias 112 recibió el aviso sobre las 15.20 horas de este martes. La alerta inicial hacía referencia a varias personas que se encontraban en el suelo y necesitaban asistencia médica urgente por un posible escape de gas en la vivienda.

De inmediato, el 112 movilizó a múltiples servicios de emergencia: Policía Local de Torrox, efectivos del Consorcio de Bomberos, Guardia Civil y servicios sanitarios, que desplegaron una UVI móvil y un equipo médico completo hasta el lugar de los hechos.

Tres días de luto en Torrox

Al conocerse la trágica noticia, el Ayuntamiento de Torrox ha declarado tres días de luto oficial por esta tragedia. Como consecuencia, se ha cancelado toda la agenda de los representantes municipales. Además, este miércoles 26 de noviembre a las 10.00 horas se guardará un minuto de silencio en la puerta del Ayuntamiento en memoria de los fallecidos.

