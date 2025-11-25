Ahora

Zapeando

VÍDEO | Francisco Cacho advierte: "El jueves hay muchas capitales de provincia que van a amanecer bajo cero"

Este fin de semana no repetiría el frío intenso vivido días atrás. Francisco Cacho explica en Zapeando cómo evolucionarán las temperaturas en los próximos días y adelanta cuándo llegará la mañana más fría de la semana y qué ciudades amanecerán bajo cero.

VÍDEO | Francisco Cacho advierte: "El jueves hay muchas capitales de provincia que van a amanecer bajo cero"

En este vídeo de Zapeando, Francisco Cacho adelanta el tiempo para el resto de la semana. El meteorólogo recuerda que el pasado fin de semana "hizo mucho frío", aunque señala que esta situación es poco probable que vuelva a repetirse en los próximos días.

"Han subido las temperaturas tanto domingo como lunes", explica Cacho, quien añade que mañana miércoles 26 de noviembre "va a ser el día más frío de la semana, por lo menos por la tarde, y la mañana más fría será la del jueves".

"El jueves hay muchas capitales de provincia que van a amanecer bajo cero", comenta Francisco Cacho. Aun así, tranquiliza a la audiencia al recordar que "son temperaturas normales para la época".

En general, las temperaturas mínimas se situarán en torno a los -1 grados y las máximas alcanzarán los 15 grados en buena parte de España.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. Bolaños reivindica el "compromiso feminista" de Peramato y defiende a García Ortiz: "Ha sufrido ataques despiadados"
  2. Vilaplana pagó el ticket del parking a las 19:47 horas el día de la DANA, una hora después de salir de 'El Ventorro'
  3. Casi 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas en todo el mundo en 2024
  4. El presidente de la Diputación de Almería hablaba de "ir al dentista" con sus colaboradores para referirse a las mordidas
  5. Consumo multa a 32 operadores de juego con más de 33 millones de euros y bloquea seis portales
  6. La Justicia europea obliga a todos los países de la UE a reconocer el matrimonio homosexual contraído en otro Estado miembro