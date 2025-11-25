VÍDEO | Francisco Cacho advierte: "El jueves hay muchas capitales de provincia que van a amanecer bajo cero"

Este fin de semana no repetiría el frío intenso vivido días atrás. Francisco Cacho explica en Zapeando cómo evolucionarán las temperaturas en los próximos días y adelanta cuándo llegará la mañana más fría de la semana y qué ciudades amanecerán bajo cero.

En este vídeo de Zapeando, Francisco Cacho adelanta el tiempo para el resto de la semana. El meteorólogo recuerda que el pasado fin de semana "hizo mucho frío", aunque señala que esta situación es poco probable que vuelva a repetirse en los próximos días.

"Han subido las temperaturas tanto domingo como lunes", explica Cacho, quien añade que mañana miércoles 26 de noviembre "va a ser el día más frío de la semana, por lo menos por la tarde, y la mañana más fría será la del jueves".

"El jueves hay muchas capitales de provincia que van a amanecer bajo cero", comenta Francisco Cacho. Aun así, tranquiliza a la audiencia al recordar que "son temperaturas normales para la época".

En general, las temperaturas mínimas se situarán en torno a los -1 grados y las máximas alcanzarán los 15 grados en buena parte de España.

