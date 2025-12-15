Del "cabroncetes" de Masegosa al "jamón" de Ramón García: las 'víctimas' de Zapeando le felicitan por sus 3.000 programas, en vídeo

Ramón García, Juan y Medio, Kika Frutos, Pilar Vidal, José Antonio Masegosa, Toñi Moreno... las 'víctimas' predilectas de Zapeando opinan en este vídeo sobre nuestros chistes y, de paso, nos felicitan por los 3.000 programas.

A lo largo de sus 3.000 programas, Zapeando ha dejado muchos 'damnificados': esos reporteros, reporteras, presentadores y presentadoras que han sido 'zapeados' y comentados por el programa.

Algunos de ellos han hecho gala de su sentido del humor y han mandado una felicitación a Zapeando en la que opinan sobre los chistes que hacemos 'a su costa'.

"Qué largos se me han hecho los 3.000 programas", comenta Toñi Moreno, mientras que Ramón García afirma que "vosotros me tenéis que regalar un jamón a mi": "Anda que no os damos minutos de contenido", señala.

"Siempre me sacáis cabreado", se queja Tomás Roncero en el vídeo sobre estas líneas, mientras que Kika Frutos asegura que va "con miedo" al plató y diciendo "a ver lo que voy a decir para que los de Zapeando no me saquen".

Juan y Medio habla de "gente malvada" que decía que Zapeando no duraría, pero que él tenía claro que "serán eternos". Por ello, nos felicita por esos 3.000 programas "que han contribuido a que esta gente tenga unos ingresos y no los busque en la calle delinquiendo".

Pilar Vidal nos pide que dejemos de meternos con ella y nos echa en cara que "no me habéis encontrado novio", mientras que el reportero José Antonio Masegosa afirma que "sois unos cabroncetes, pero sois mis cabroncetes".

