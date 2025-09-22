Juan y Medio, 'indignado' con su equipo por 'asaltar' la mesa de la merienda: "¿Podemos ver a la jauría de redactores?"

En 'La tarde aquí y ahora', de Canal Sur, se vivió un momento de lo más divertido durante una pausa publicitaria. El equipo corrió en masa hacia la merienda, provocando las bromas de Juan y Medio.

En 'La tarde aquí y ahora', el programa de Juan y Medio en 'Canal Sur', ocurrió una escena curiosa durante una de sus últimas emisiones en directo. En plena pausa publicitaria, todo el equipo se lanzó a la mesa de la merienda, generando risas y la falsa 'indignación' del presentador al ver las imágenes.

"¿Podemos ver las imágenes de la jauría de redactores? ¡Miren! Ustedes miren... como avispas caído sobre la merendola", bromeó Juan y Medio.

Desde Zapeando, los zapeadores no han podido evitar comentar también la surrealista situación. Miki Nadal, se llegó a sorprender por la cantidad de comida y no pudo evitar comentar: "¿Eso es una merienda o el banco de alimentos?".

Por su parte, Dani Mateo aseguró que la merienda de 'La tarde aquí y ahora' "no es nada" en comparación con la de Zapeando: Cuando traemos aquí sandwiches y pastas desaparece como cuando tiras una rodaja de chorizo a un hormiguero", dijo entre risas.