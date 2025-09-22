Ahora

En 'Canal Sur'

Juan y Medio, 'indignado' con su equipo por 'asaltar' la mesa de la merienda: "¿Podemos ver a la jauría de redactores?"

En 'La tarde aquí y ahora', de Canal Sur, se vivió un momento de lo más divertido durante una pausa publicitaria. El equipo corrió en masa hacia la merienda, provocando las bromas de Juan y Medio.

Juan y Medio, 'indignado' con su equipo por 'asaltar' la mesa de la merienda: "¿Podemos ver a la jauría de redactores?"

En 'La tarde aquí y ahora', el programa de Juan y Medio en 'Canal Sur', ocurrió una escena curiosa durante una de sus últimas emisiones en directo. En plena pausa publicitaria, todo el equipo se lanzó a la mesa de la merienda, generando risas y la falsa 'indignación' del presentador al ver las imágenes.

"¿Podemos ver las imágenes de la jauría de redactores? ¡Miren! Ustedes miren... como avispas caído sobre la merendola", bromeó Juan y Medio.

Desde Zapeando, los zapeadores no han podido evitar comentar también la surrealista situación. Miki Nadal, se llegó a sorprender por la cantidad de comida y no pudo evitar comentar: "¿Eso es una merienda o el banco de alimentos?".

Por su parte, Dani Mateo aseguró que la merienda de 'La tarde aquí y ahora' "no es nada" en comparación con la de Zapeando: Cuando traemos aquí sandwiches y pastas desaparece como cuando tiras una rodaja de chorizo a un hormiguero", dijo entre risas.

Las 6 de laSexta

  1. El Ejército de Israel ya marcha con tanques por Ciudad de Gaza: "Continuaremos operando para proteger a los israelíes"
  2. Sánchez confía en un Gobierno del PSOE más allá de 2027 y lanza un nuevo mensaje al PP: "No les duele España, les duele estar en la oposición"
  3. Trump, desatado: llama "malnacido" a Biden, dice que se otorgaría siete Premios Nobel y pide a los talibanes que devuelvan la base de Bagram
  4. Llega el otoño de golpe: un bajonazo térmico marcará el comienzo de esta semana
  5. En silla de ruedas o con esclerosis múltiple y sin ascensor: el suplicio de vecinos de Albal casi un año después de la DANA
  6. El Pentágono lanza un mensaje a los países europeos: suspenderá parcialmente la asistencia militar a los territorios fronterizos con Rusia