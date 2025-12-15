¡Felicidades!
Zapeando celebra sus 3.000 programas con El Gran Wyoming como padrino: "Sois unos locos maravillosos"
Zapeando celebra un hito histórico al alcanzar los 3.000 programas en emisión. El espacio de laSexta lo hace con humor, recuerdos y un padrino muy especial: El Gran Wyoming, que no duda en bromear y dejar algún consejo al equipo.
Una tarde más arranca Zapeando, pero esta vez lo hace de una manera muy especial. Los zapeadores celebran la emisión de su programa número 3.000 y lo anuncia por todo lo alto desde el primer minuto.
"Buenas tardes y bienvenidos. Hoy estamos de celebración porque aunque aparezca increíble... ¡Zapeando llega al programa 3.000! 3.000 programas y nadie daba un duro. Para festejar este día nada mejor que contar con un padrino de excepción que ya sabe lo que es celebrar 3.000 programas… ¡El Gran Wyoming!", anuncia Dani Mateo.
El presentador de El Intermedio entra en plató fiel a su estilo irónico. "Es un honor... un honor para vosotros. Disfrutar de mi presencia porque es lo más cerca que vais a estar de un premio", bromea. Además, asegura ser el mayor fan del programa: "He visto desde el primero hasta el último... en medio no he visto nada".
Wyoming también aprovecha la ocasión para dar un consejo al equipo, pensando en alcanzar los 6.000 programas. "Le daría un giro... probar a hacer chistes buenos, eso anima mucho", recomienda. Y recuerda cuál es, para él, el mejor momento de la historia del formato: "Me acuerdo del día que vino Javier Bardem porque pusieron un catering de la hostia y me lo comí yo".
Dani Mateo le explica entonces el verdadero motivo de su visita. "Wyoming no te hemos traído solo para que repartas cera. Como padrino queremos que inaugures este programa 3.000. Así que aquí tienes el botón oficial de Zapeando".
Ambos se acercan al botón y El Gran Wyoming enciende las luces del cartel conmemorativo. Antes de despedirse, el presentador se pone algo más serio para dedicar unas últimas palabras al equipo.
"Solo quiero añadir una cosa más ante de irme. Sois unos locos maravillosos y la factura a quien se la dejo… que por menos de 10.000 euros no salgo de casa", concluye entre risas.
Puedes ver el momento completo en el vídeo principal de esta noticia de Zapeando.
