Ramón García cuestiona la "felicidad obligatoria" en Navidad: "No hay que forzar a nadie"

Ramón García, presentador del programa 'En compañía', vuelve a los 'zascas' para criticar la presión social que acompaña a las fiestas navideñas.

En plena temporada navideña, Ramón García vuelve a alzar la voz contra lo que él denomina la "felicidad obligatoria" que impregna estas semanas. El presentador de 'En compañía' reflexiona sobre los excesos emocionales que se imponen durante estas celebraciones.

"Nos rodea un espíritu, a veces obligatorio, de felicidad. Hay que ser felices sí o sí en Navidad y eso no está bien. No hay que forzar a nadie a la felicidad en ninguna fecha del año, y menos en Navidad", afirma el presentador vasco.

"Me encanta el final", comenta Alfonso Arús tras escuchar su reflexión, recordando que Ramón mantiene "una cruzada histórica" con la Navidad. "Ha dicho públicamente que no le gusta esta temporada y cuando llega lo bombardean", asegura Sebas Maspns.

