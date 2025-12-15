De los chistes de Pedroche a 'El Risitas' a la caída en directo de Ana Morgade: los mejores momentos de la historia de Zapeando

Para celebrar sus 3.000 programas, Zapeando recuerda algunos momentos de toda su historia, entre ellos el desafío a 'El Risitas', la felicitación sorpresa de los padres de Dani Mateo o el duelo de 'guantazos' de Miki Nadal y Miguel Ángel Muñoz.

Hoy Zapeando cumple 3.000 programas y, para celebrarlo, han recordado en el vídeo sobre estas líneas algunos de los mejores momentos que se han vivido en este plató.

El primero tiene como protagonista a 'El Risitas', que visitó el programa 1341, donde se enfrentó al reto de no reírse ante los chistes que le contaban Quique Peinado o Miki Nadal.

Sin embargo, 'El Risitas' no pudo contenerse al ver las carcajadas de Cristina Pedroche incluso antes de contar el chiste, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas. Al final, las risas mutuas provocaron un momento de lo más divertido que casi provoca que Cristina se haga pis.

En otro momentazo, Miki Nadal se picaba jugando a la carta más alta con Miguel Ángel Muñoz. El que perdía recibía un guantazo con una mano de gomaespuma gigante y el zapeador se llevó más de uno. Cuando finalmente le tocó 'repartir', acabó rompiendo la mano.

"A Miki luego también le pegaron, porque se había cargado un mes de presupuesto con la mano esa", comenta Quique Peinado.

Dani Mateo también protagonizó su propio momento épico en el programa 2367, cuando sus padres entraron por sorpresa para felicitarle el cumpleaños, con su tía Pilarín como invitada sorpresa. Su madre aseguró que de pequeño "era un niño muy sensible y simpático", mientras que su padre apuntaba que era "mas o menos pesado como ahora".

Ya en sus inicios, en el programa 297, Zapeando ya escribió su historia de situaciones surrealistas cuando, durante un concurso, se rompió en directo la silla de Ana Morgade, acabando la zapeadora por el suelo. "Esta es la razón por la que no somos El Hormiguero", comentaba la zapeadora, mientras Quique apunta que "esa silla tenía más años que Wyoming".

