VÍDEO | Boticaria García alerta de los riesgos de la moda viral del 'morning shed': "Es una rutina nocturna muy extrema"

Boticaria García visita Zapeando para analizar una nueva moda viral de belleza que triunfa en redes sociales. La farmacéutica advierte de los riesgos del llamado morning shed, una rutina extrema que puede dañar la piel.

Boticaria Garcíavisita el plató de Zapeando para hablar de las modas virales que circulan en las redes sociales. En esta ocasión, la farmacéutica alerta de los peligros del llamado 'morning shed', una rutina de cuidado facial que se ha hecho muy popular en internet.

"Es una rutina nocturna que es muy extrema", señala Boticaria. Esta moda viral consiste en aplicarse antes de dormir mascarillas oclusivas que tapan todos los poros de la piel, sérums, parches para las ojeras y cintas para reducir la flacidez facial o taparse la boca. Todo este conjunto de productos hace que la piel no pueda respirar.

"Como un Picasso, pero en skin care", comenta la colaboradora tras ver algunos de los vídeos que circulan en redes. Además, explica que, al no respirar la piel y utilizar productos con retinol, "hace que penetren más y pueden irritar", algo especialmente perjudicial para personas con dermatitis o rosácea.

"Es irritativo. Luego hay chorradas como la faja esa que te pones en la cara, ya se sabe que no sirve de nada. Hay que distinguir entre la tontura y lo que te la puede liar parda", advierte la 'Boti', insistiendo en la importancia de no seguir modas sin respaldo científico.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí