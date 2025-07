Toñi Moreno y su miedo a que Zapeando fiche a su reportero estrella: "¿Por mucho dinero te irías?"

Jero González, reportero de 'Hoy en día', vuelve a captar la atención de los zapeadores gracias a uno de sus originales bañadores que no ha dudado en lucir en una de sus conexiones con su programa.

El programa 'Hoy en día', de Canal Sur, tiene un reportero estrella: Jero González, que en Zapenado ha sido bautizado como 'Mister Alcachofa mojada'. Como expone Quique Peinado, el tema de sus reportajes "da igual" ya que "el reportaje va de él y sus bañadores".

El reportero ha conseguido superar su bañador de huevos fritos o con la cara de Toñi Moreno y, en su último reportaje, no ha dudado en lucir un bañador con el logo de su programa. "Jero, no te flipes, lo de llevar un bañador con el logo del programa en el que trabajas no es idea tuya", afirma Miki Nadal, y muestra una foto en la que se le puede ver con un bañador con la 'z' de Zapeando.

Jero se ha convertido en uno de los reporteros preferidos de Zapeando, por ello Toñi Moreno no duda en manifestar su miedo a que el programa lo quiera fichar. "Tengo mierdo que te llamen los de Zapeando para trabajar con ellos", afirma la presentadora.

"Puede ser", responde él. "¿Tú por mucho dinero te irías?", pregunta una de sus compañeras. Jero responde que "depende de la cifra". "Como decía una famosa, no hay ceros para que yo me vaya de este programa", añade el reportero.