El vídeo del tremendo enfado de Roncero tras la derrota del Real Madrid: "Ha llegado el momento de comprarle un camión de tila"

La victoria del Liverpool sobre el Real Madrid hacía estallar a Tomás Roncero. "Quien más sufre con una derrota del Madrid es su cardiólogo", comenta Dani Mateo en el vídeo sobre estas líneas.

Ayer el Real Madrid perdió contra el Liverpool en la Champions League. Un 1-0 que, como no podía ser de otro modo, provocaba un tremendo disgusto a Tomás Roncero.

"Había 2.300 madridistas sin poder celebrar ni un tiro a portería", denunciaba Roncero visiblemente indignado, mientras pedía a los jugadores a gritos que espabilaran.

"Creo que ha llegado el momento de hacer crowdfunding y comprarle entre todos un camión de tila a Roncero", reacciona Maya Pixelskaya en el vídeo sobre estas líneas.

Quique Peinado, por su parte, se pregunta "cuánta ropa del Real Madrid se puede llegar a tener en la vida", mientras que Dani Mateo señala que "quien más sufre con una derrota del Madrid es su cardiólogo".

