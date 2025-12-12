El vaticinio de Alberto Rey sobre Sirat en los Globos de Oro: "Es probable que se lleve el premio a mejor banda sonora"

'Sirat', la película que la Academia ha elegido para representar a España en los Oscar, ha sido nominada en dos categorías de los Globos de Oro: mejor película de habla no inglesa y banda sonora. Alberto Rey lo cuenta todo en este vídeo de Zapeando.

Este lunes se dieron a concer las nominaciones a los Globos de Oro que se entregarán el próximo 11 de enero y la aclamada 'Sirat', de Oliver Laxe, la película seleccionada por la Academia de Cine para representar a España en los Oscar, ha sido nominada en dos categorías: Mejor película de habla no inglesa y Banda Sonora.

"Es interesante porque llevábamos ya algunos años en que la categoría más molona es la de Mejor película de habla no inglesa o internacional, es la que tiene mejor competición", afirma el colaborador de Zapeando experto en cine, el periodista Alberto Rey, enumerando sus competidoras: Un simple accidente (Francia); No Other Choice (Corea del Sur); El agente secreto (Brasil); Valor sentimental (Noruega) y la aclamada La voz de Hind (Túnez).

Y es precisamente por esta "competencia feroz", el experto cree que 'Sirat' no será la ganadora; sin embargo, "sí es probable que se lleve el de banda sonora (compite fundamentalmente con la banda sonora de 'Los Pecadores'), aunque es verdad que en EEUU pueden tener problemas con los votantes, porque al final darle al play a eso... te puede poner la cabeza como un bombo".

Las peliculas nominadas en esta categoria son: 'Frankenstein, 'Los pecadores'; 'Una batalla tras otra', 'Hamnet' y 'F1: La película'.

Ahora bien, lo que va a disfrutar Oliver Laxe con la promoción, eso no nos lo quita nadie", bromea ante las risas y comentarios de los colaboradores de Zapeando.

