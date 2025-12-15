VÍDEO | Zapeando gasta una broma a los espectadores por sus 3.000 programas: fans improvisados y una fiesta en el Bernabéu

Zapeando celebra sus 3.000 programas con una broma a pie de calle. Varias personas creen participar en un reportaje sobre el programa sin saber que están siendo grabadas para una cámara oculta llena de sorpresas y respuestas inesperadas.

Con motivo de la celebración de los 3.000 programas, Zapeando ha preparado una broma a pie de calle. El equipo sale a preguntar a la gente fingiendo que no encuentra fans del programa y pide a algunos transeúntes que se hagan pasar por seguidores.

Un grupo de chicas no duda en seguir el juego y se declara fan de Dani Mateo sin saber que es víctima de la broma. "Somos del club de fans", aseguran mientras muestran una carpeta llena de fotos del presentador.

A otras mujeres les piden que digan que conocen a Dani Mateo porque son del pueblo de al lado. "Hemos coincidido alguna vez, nos cae muy bien. A ver si viene un día y nos llama que hace mucho que no lo vemos", dicen convencidas ante la cámara.

La broma continúa cuando el equipo pregunta por los colaboradores del programa. "A mí me encanta Miki Nadal, sobre todo la sección de cocina en la que hizo tallarines al serrucho", añade otra joven.

El engaño va un paso más allá cuando les hacen creer que la celebración de los 3.000 programas será en el estadio Santiago Bernabéu y que, por participar en el reportaje, recibirán entradas para asistir. Incluso les dicen que habrá actuaciones de artistas como Aitana, David Bisbal y que Andy y Lucas volverán a actuar juntos.

"¿En serio? ¡Qué guay! ¡Qué ilusión!", dice una mujer sorprendida. "Va a ser una locura, hay que ir sí o sí", dice otro chico.

Puedes ver la broma completa en el vídeo principal de esta noticia de Zapeando.

