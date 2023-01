Boticaria García visita el plató de Zapeando para acabar con una leyenda injusta que ha demonizado durante años a uno de los alimentos más sanos que tenemos: los huevos. Y es que este alimentos se hizo viral tras un streamer de Luis Enrique que, durante el Mundial de Qatar, afirmó que había cenado, entre otras cosas, seis huevos: tres cocidos y tres fritos. Además, como el sabe mucho de alimentación, dijo que el huevo es uno de los alimentos con más nutrientes de largo, sobre todo, si te aseguras que es de corral.

Pero, ¿qué piensa Boticaria de ello? La experta en Farmacia afirma que "el mito de los tres huevos a la semana viene de un estudio americano de los años 60 que ya está desterrado". "Puedes comer un huevo al día sin problema", afirma Boticaria García, que detalla que el límite no es uno. Pero, ¿se puede tomar tantos como Luis Enrique? "El huevo es un alimento muy saludable", insiste la experta que, sin embargo, aunque para una persona que hace mucho deporte como el exseleccionador no es malo, para una persona más pasiva no es aconsejable. Y es que el huevo aunque es un alimentos muy completo tiene sus carencias: no tiene fibra ni otras vitaminas que hacen falta para vivir.

Por todo ello, Boticaria García afirma que tras muchos estudios se ha llegado a la conclusión de que tomar cuatro huevos a la semana "puede ser un buen estudio para las enfermedades cardiovasculares". Incluso, siete u ocho si uno está sano. Pero, ¿cuándo es mejor tomarlos? ¿de noche o de día? Boticaria García da todos los detalles en el vídeo de arriba.