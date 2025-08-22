Alberto Rey, a favor de convertir a los clásicos de Disney en asesinos en serie: "Me divierte más la idea que la ejecución"

Winnie the Pooh, Pinocho, Peter Pan, Mickie Mouse. Alberto Rey habla de la tendencia de hacer sangrientas películas de terror con personajes de Disney que ya son libres de derechos. La última, 'Bambi: La venganza'.

Esta semana vienen estrenos de cine de lo más variado, desde las comedias 'Sin cobertura' o 'Agárralo como puedas', hasta la versión 'gore' de Bambi.

En 'Bambi: La venganza', el protagonista es un ciervo gigante con una mutación genética que se convierte en un depredador imparable. Su objetivo, vengarse de la raza humana tras el asesinato de su madre a manos de un cazador.

Una tendencia, la de convertir los clásicos de Disney cuyos derechos ya son de dominio público en sangrientas películas de terror, que Alberto Rey admite que "molan mucho". Sin embargo, explica que "me divierte más la idea que la ejecución", pues en muchos casos se echa de menos que este tipo de películas "apuesten por el público adulto de verdad".

En el caso de 'Bambi: La venganza', Alberto le concede tres 'albertitos' "por la osadía, la desvergüenza y porque mata a ese niño interior que llevamos dentro", afirma.

Además de Bambi, este tipo de películas ya han convertido a Winnie the Pooh, Pinocho, Peter Pan y hasta el mismísimo Mickie Mouse en asesinos en serie. De hecho, señala que ya existe un universo cinematográfico formado por estos retorcidos personajes que, próximamente, tendrán su propia 'Vengadores'.