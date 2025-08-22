Así gastará Alba los 500 euros que ha ganado bailando 'Espresso Macchiato': "Nos viene genial"

El divertido sorteo de Zapeando ya tiene una nueva ganadora: Alba. La espectadora, que ha enviado su vídeo desde Valencia, se ha llevado el suculento premio después de animarse a mandar un vídeo bailando la canción de Tommy Cash.

Este viernes Zapeando vuelve a sortear 500 euros entre todos aquellos espectadores que han enviado un vídeo bailando la divertida canción 'Espresso Macchiato' de Tommy Cash. Esta vez, la 'mano inocente' que elige al ganador es Isabel Forner.

La zapeadora y Miki Nadal se dirigen al centro del plató donde les espera una urna con todos los números que participan. La zapeadora escoge un sobre de color amarillo. "Sé que da mala suerte en televisión, pero a la persona le va a dar suerte", afirma Forner. El sobre contiene el número 290.

El número corresponde a Alba de Valencia. Isabel no puede disimular su alegría al descubrir que la ganadora es de su tierra. En el vídeo, Alba baila en su casa. La ganadora desvela que va a dedicar el premio a la vuelta al cole. "Nos viene genial", afirma.

Alba desvela que la primera persona que va a llamar para contarle que ha ganado los 500 euros es a su hermana, ya que fue ella la que la animó a participar en el concurso. Si tú también quieres participar, puedes hacerlo enviando tu vídeo bailando el popular tema al 630041725. En el mensaje no olvides indicar tu nombre y localización.