Alberto Rey se rinde ante 'Agárralo como puedas' con Liam Neeson y Pamela Anderson: "Consigue que te rías, por insistencia"

Alberto Rey ya ha visto 'Agárralo como puedas', el remake protagonizado por Liam Neeson y Pamela Anderson donde derrochan química y sentido de la comedia. Su análisis, en este vídeo.

Este viernes se estrena una de las películas más esperadas por los amantes de la comedia disparatada: 'Agárralo como puedas', en la que Liam Neeson interpreta al hijo del personaje icónico de Leslie Nielsen, en esta ocasión con Pamela Anderson como interés amoroso.

Alberto Rey ya la ha visto y en el vídeo sobre estas líneas recuerda que en esta saga "la trama es lo de menos": "Consiguen lo que quieren, que nos riamos, y lo hacen por insistencia, porque cada cinco segundos o menos hay un gag o un chiste", señala.

En este sentido, apunta que aunque todos los chistes no son buenos, "los que son buenos son muchos, por acumulación". En esta nueva entrega, entre el remake y la secuela, producida por Seth MacFarlane, creador de 'Padre de familia', se nota su humor porque, explica, "se mezcla el humor cafre con los dibujos animados".

También funcionan los "juegos de palabras inenarrables que no veíamos desde los especiales de Nochevieja de Martes y 13". De hecho, señala que el doblaje está muy currado, porque en versión original hay unos chistes y en español otros.

En el caso de las interpretaciones de Liam Neeson y Pamela Anderson, señala que "tienen claro el primer mandamiento de este tipo de películas: si dices los diálogos chorras con la misma seriedad con la que estuvieras recitando a Shakespeare, la risa se multiplica por dos".

Por todo ello, Alberto les da el máximo, cinco 'albertitos': "Uno por Pam, otro por Liam y tres por el amor".