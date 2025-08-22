Pepe Viyuela cuenta en quién se ha inspirado para su personaje de 'Sin Cobertura': "No hace falta más que encender la TV"

En la película, una familia viaja en el tiempo hasta la Edad Media. El actor interpreta a un obispo que, como desvela, "es muy intransigente". "Todo lo que es nuevo le parece fatal", añade.

Pepe Viyuela visita Zapeando para presentar su nueva película 'Sin cobertura'. En ella, "una niña, cuya familia está muy engancha al móvil, pide a una pitonisa que los haga desaparecer", desvela Nacho García, "y acaban viajando a la Edad Media".

El actor interpreta a un obispo que alucina ante la llegada de esta familia. "¿Te has inspirado en algún clérigo conocido? ¿Algún cura del colegio, un párroco de tu pueblo, Benedicto XVI?", pregunta Iñaki Urrutia.

Viyuela cuenta que su personaje es "muy intransigente" y que, actualmente, hay muchos ejemplos de personas que son así. "No hace falta más que encender la televisión y mirar a Milei, a Trump o a tantísimo bárbaro que hay haciendo y diciendo tonterías", indica.

"Este tipo es un intransigente y todo lo que es nuevo le parece fatal", cuenta, "y ya, si le quita a él y le apartan, pues todavía peor". "Tenemos a nuestro alrededor a mucha gente que no está dispuesta a respetar la libertad de los demás", concluye.