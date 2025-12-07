Monrosi denuncia el "terrorismo sanitario" en Madrid: "Se juega con la vida de la gente y se mueren por el camino"

"Ha acaparado la señal institucional para soltarnos un mitin y para desacreditar a un medio (El País) que ha publicado una noticia absolutamente cierta", señala Monrosi sobre Isabel Díaz Ayuso.

José Enrique Monrosi ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, de lo que ha sucedido en el Hospital de Torrejón de Ardoz. En concreto, de la gestión realizada allí por el grupo Ribera Salud y de la polémica surgida tras los audios de su CEO, en los que daba prioridad al beneficio económico de la empresa por encima de la salud de los pacientes.

"Lo que estamos presenciando es solo un pequeño detalle en comparación con lo que debe ocultarse detrás del gran negocio de la sanidad pública. Para que este negocio sea inmenso y pueda enriquecer tanto a cuatro o cinco grandes compañías de sanidad privada, lo que hace falta es el desmantelamiento de lo público", reflexiona el periodista de elDiario.es.

Asimismo, señala que todos los escándalos que giran en torno a la gestión de Ribera Salud en el Hospital de Torrejón deben considerarse "directamente como terrorismo sanitario". "Se juega con la vida de la gente y se mueren por el camino", denuncia Monrosi.

Por otro lado, el colaborador de Xplica hace hincapié en la reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid durante el acto en el Congreso de los Diputados por el Día de la Constitución. Según Monrosi, Isabel Díaz Ayuso ha acaparado "la señal institucional para soltarnos un mitin y para desacreditar a un medio (El País) que ha publicado una noticia absolutamente cierta".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí