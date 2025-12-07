Andrea Levy (PP): "Feijóo no ha estado nunca cómodo en relación con el relato de Mazón; el partido tiene voluntad de pasar esta etapa"

La concejala del PP en Madrid señaló que los mensajes que han salido a la luz "demuestran que la gestión de ese día no estuvo a la altura". "Entiendo que se quiera dar una nueva etapa y que esos sucesor no se vuelvan a suceder nunca más", expresó.

Andrea Levy habló en laSexta Xplica sobre la tragedia de la DANA y comenzó su intervención expresando que "la coherencia en política a veces es difícil de encontrar". "Yo creo que Feijóo no ha estado cómodo nunca en relación con el relato de Mazón y se notó en los últimos meses en los cambios de versiones que iba dando Mazón, y que venían casi a contradecir o a aportar más datos que eran aún más graves", manifestó la concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

En este sentido, Levy subrayó que "el hecho de que Mazón en estos momentos guarde su acta es responsabilidad del propio Mazón". "El acta solo se la puede retirar a él mismo, y entiendo que para Feijóo y para el Partido Popular la voluntad es de pasar esa etapa", manifestó.

Así, la política del Partido Popular defendió que "en cualquier caso, los mensajes demuestran que la gestión de ese día no estuvo a la altura". "Y yo entiendo que se quiera dar una nueva etapa y demostrar que los sucesos que pasaron, con toda la pena y con toda la desgracia, no se vuelvan a suceder nunca más", concluyó.

