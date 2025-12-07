Ahora

Reflexión en laSexta Xplica

Andrea Levy (PP): "Feijóo no ha estado nunca cómodo en relación con el relato de Mazón; el partido tiene voluntad de pasar esta etapa"

La concejala del PP en Madrid señaló que los mensajes que han salido a la luz "demuestran que la gestión de ese día no estuvo a la altura". "Entiendo que se quiera dar una nueva etapa y que esos sucesor no se vuelvan a suceder nunca más", expresó.

Andrea Levy

Andrea Levy habló en laSexta Xplica sobre la tragedia de la DANA y comenzó su intervención expresando que "la coherencia en política a veces es difícil de encontrar". "Yo creo que Feijóo no ha estado cómodo nunca en relación con el relato de Mazón y se notó en los últimos meses en los cambios de versiones que iba dando Mazón, y que venían casi a contradecir o a aportar más datos que eran aún más graves", manifestó la concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

En este sentido, Levy subrayó que "el hecho de que Mazón en estos momentos guarde su acta es responsabilidad del propio Mazón". "El acta solo se la puede retirar a él mismo, y entiendo que para Feijóo y para el Partido Popular la voluntad es de pasar esa etapa", manifestó.

Así, la política del Partido Popular defendió que "en cualquier caso, los mensajes demuestran que la gestión de ese día no estuvo a la altura". "Y yo entiendo que se quiera dar una nueva etapa y demostrar que los sucesos que pasaron, con toda la pena y con toda la desgracia, no se vuelvan a suceder nunca más", concluyó.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Extremadura, un laboratorio en clave nacional que mide el mal momento de Sánchez y el auge real de Vox
  2. Sanidad prepara una norma que "pondrá coto al ánimo de lucro" en la gestión privada de hospitales públicos como el de Torrejón
  3. La sombra de Mazón sigue manchando al PP: las víctimas de la DANA piden que renuncie al acta de diputado y Feijóo deja la decisión en sus manos
  4. Netanyahu anuncia una reunión con Trump a las puertas de la segunda fase del plan de paz en Gaza y no descarta anexionarse Cisjordania
  5. De los 8.000 euros por metro cuadrado en Plaza Catalunya (Barcelona) a los 16.000 en Velázquez (Madrid): así influye la estación de metro en el precio de la vivienda
  6. Detenido por el asesinato de una joven de 30 años en una vivienda de El Viso del Alcor, Sevilla