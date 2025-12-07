David Ariza, empresario: "La izquierda prometió el paraíso sin esfuerzo y al final lo que nos ha traído es precariedad"

El empresario afirmó en laSexta Xplica que "los chavales defienden poder vivir dignamente, y el socialismo y la izquierda no les da esa posibilidad porque en siete años lo único que ha hecho ha sido empeorar su situación laboral, de vivienda, de posibilidades y de vida".

David Ariza, empresario, afirmó en laSexta Xplica que "el comodín de Franco se tiene que acabar ya". "Está muy bien sacarlo de vez en cuando, pero yo creo que el descontento de los jóvenes no tiene nada que ver con esa parte que se está buscando, sino que tiene que ver con su situación. De hecho, la izquierda lleva siete años gobernando, ha prometido el paraíso sin esfuerzo, y, al final, lo que nos ha traído es precariedad", manifestó.

En este sentido, Ariza defendió que "la realidad de los chavales es que no encuentran casa, ni tienen posibilidad de encontrarla, ni la van a encontrar; y los salarios no pueden subir por la presión fiscal a la que está sometida". "En España, un 92% son pymes, es el único país en el que, si eres autónomo, eres un pringao. De hecho, tenemos que hacer una manifestación en domingo porque no podemos perder ni un día de trabajo los autónomos", criticó, a lo que añadió: "En el momento que contratas a una en persona, te conviertes en un explotador".

Así, el empresario subrayó que "los chavales están cansados". "Los chavales no están defendiendo a Franco, sino que están defendiendo poder vivir dignamente, y el socialismo y la izquierda no les da esa posibilidad porque en siete años lo único que ha hecho ha sido empeorar su situación laboral, de vivienda, de posibilidades y de vida", concluyó.

