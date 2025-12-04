Monrosi opina sobre la gestión del PSOE del escándalo de Salazar: "El responsable directo es el presidente del Gobierno"

El periodista de 'elDiario.es' asegura que "sin el apoyo del presidente a determinadas conductas que están existiendo o determinados nombramientos dentro del partido, esto no hubiera ocurrido".

La gestión que está haciendo el PSOE sobre las acusaciones de acoso sexual contra el exasesor de Moncloa, Paco Salazar, está generando enfado entre las filas del partido.

El PSOE no ha tocado este asunto desde que en verano se hiciese público, cuando Salazar se vio forzado a dimitir. Cinco meses después, no se habían producido cambios al respecto ni se había atendido a las víctimas. Esta semana, y ante las nuevas informaciones que apuntarían a que Salazar sigue colaborando con el partido, ha surgido mucho malestar entre las filas socialistas.

Citando a fuentes socialistas, periódicos como 'elDiario.es' o 'ABC' apuntaban a la ministra María Jesús Montero y a la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, como responsables de mantener a Salazar en el candelero.

Sin embargo, el periodista de 'elDiario.es', José Enrique Monrosi, considera que el responsable directo es Pedro Sánchez. "Lo que denota el incendio político que se ha montado en el PSOE es que tienen un problema político muy importante y creo que tiene un responsable directo: el presidente del Gobierno", ha sentenciado en Más Vale Tarde.

Monrosi ha apuntado que "sin el apoyo del presidente a determinadas conductas que están existiendo o determinados nombramientos dentro del partido, esto no hubiera ocurrido".

Ha cuestionado además la versión dada por Ferraz, que en un principio dijo que Sánchez se enteró del caso al leer el periódico. "No sé si el presidente, igual que le pasó con José Luis Ábalos o Santos Cerdán, tuvo la casualidad de no ver nunca comportamientos extraños. Lo que sí que sé es que hemos hablado con decenas de personas que han trabajado con Paco Salazar, y todas admiten este tipo de comportamiento", ha destacado.

