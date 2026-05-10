Marc Giró se pregunta con ironía "dónde están los machos" de hoy: "Un buen polvo, un buen orgasmo, un buen leño, joder"

Marc Giró se entrega irónicamentea la nostalgia y reflexiona sobre la derecha, la ultraderecha y los "machos", entre vermús y motosierras, en laSexta Xplica.

La política, el fascismo y hasta los modales para invitar a un vermú ha acabado mezclándose este sábado en laSexta Xplica. Marc Giró visita el programa de José Yélamo y, fiel a su estilo, convierte el debate ideológico en una disección tan irónica como delirante sobre la derecha, la ultraderecha y los "machos".

Todo arranca con Yélamo haciendo una reflexión sobre cómo ha cambiado el relato político en los últimos años: si antes era la izquierda quien presumía de representar la libertad, ahora ese discurso parece haberse desplazado hacia la derecha. A partir de ahí, Giró decide poner sobre la mesa la gran duda existencial del momento: qué significa hoy ser de derechas.

"Ahora estamos confundidos, porque con todo esto del fascismo ya no sabes si la derecha es derecha o es ultraderecha", sostiene el presentador de Cara al Show, antes de lanzarse a una nostalgia entre castiza y teatral por cierta derecha 'de toda la vida'.

"¿Dónde está la derecha?", se pregunta. "Porque antes, un caballero que te abría la puerta, que te decía: 'señorita, usted primero'... pues hasta ahí lo podíamos aguantar. Pero ahora se han puesto en un plan...", lamenta.

Giró sigue tirando del hilo hasta convertir la conversación en una reivindicación del señor que paga el aperitivo. "¿Dónde están los caballeros de derechas en España para invitarnos a un vermú?", insiste. "Eso ha pasado a mejor vida, y tampoco era el caso", añade.

También recuerda a la periodista argentina Luciana Peker y su libro 'Odiocracia', donde analiza el auge ultra en Argentina y la figura de Javier Milei. Giró resume aquel universo de testosterona hablando de "este tipo de machos con sierra que fingen masculinidad y que no saben ni cómo funciona la sierra".

"Fue a La Pampa y allí había un leñador, un macho de verdad, que sí sabía manejar la motosierra y cortar troncos para calentar lo que hubiera que calentar. ¿Ese tipo de machos dónde está? Nosotras sí estamos a favor de ese macho. Un macho que te coge por la cinturita, que te balancea… un buen polvo, un buen orgasmo, un buen leño, joder.", concluye.

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