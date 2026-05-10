Marc Giró, sobre los "machos": "¿Dónde están los caballeros de derecha para que a nosotras nos inviten a un vermú?"

Marc Giró tira de ironía en laSexta Xplica para 'reivindicar' una masculinidad 'clásica' de abrir puertas, invitar a vermús y traer leña para calentar, en todos los sentidos posibles.

Si en un momento dado la izquierda presumió de abanderar la libertad, ahora ocurre justo lo contrario: es la derecha la que se apropia de ese discurso, reflexiona José Yélamo en laSexta Xplica junto a Marc Giró, presentador de Cara al Show y uno de los invitados del programa de esta noche.

Sin embargo, antes de entrar en el debate y desarrollar -como ya hizo en un monólogo de su nuevo espacio en laSexta- las diferencias entre izquierda y derecha, Giró se detiene en una cuestión previa: qué significa realmente ser de derechas. "Ahora estamos confundidos, porque con todo esto del fascismo ya no sabes si la derecha es derecha o es ultraderecha", sostiene.

"¿Dónde está la derecha?", se pregunta. "Porque antes, un caballero que te abría la puerta, que te decía: 'señorita, usted primero'... pues hasta ahí lo podíamos aguantar. Pero ahora se han puesto en un plan...", lamenta.

"¿Dónde están los caballeros de derechas en España para invitarnos a un vermú?", insiste. "Eso ha pasado a mejor vida, y tampoco era el caso", añade.

Giró también recuerda su entrevista con Luciana Peker, la periodista argentina que denunció el acoso sufrido por parte del propio Gobierno de su país. En su libro, 'Odiocracia', analiza cómo Argentina se ha convertido en el laboratorio mundial de la ultraderecha. Allí habla de Milei y de "este tipo de machos con sierra que fingen masculinidad y que no saben ni cómo funciona la sierra", resume Giró.

"Fue a La Pampa y allí había un leñador, un macho de verdad, que sí sabía manejar la sierra y cortar troncos para calentar lo que hubiera que calentar. ¿Ese tipo de machos dónde está? Nosotras sí estamos a favor de ese macho. Un macho que te coge por la cinturita, que te balancea… un buen polvo, un buen orgasmo, un buen leño, joder.", concluye.

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