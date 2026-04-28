El monólogo de Marc Giró sobre por qué "las personas de izquierdas son más rápidas que las de derechas"

Marc Giró reflexiona en su monólogo sobre las diferencias entre ser de derechas y ser de izquierdas: "La principal es la velocidad. A una persona de izquierdas le dices que las mujeres deberían decidir sus propias cosas y te pregunta dónde hay que firmar".

Marc Giró arranca su segundo programa de Cara al Show con su ya tradicional monólogo en el plató. Esta vez, el presentador quiere reflexionar en este vídeo sobre las personas de izquierdas y de derechas. En concreto, Giró explica las diferencias entre ellas. "La principal es la velocidad", asegura Marc Giró, que destaca que "las personas de izquierdas son más rápidas que las de derechas".

Y es que, según explica Marc Giró en el vídeo, "tú a una persona de izquierdas, después de explicárselo bien, le dices que hay que abolir la esclavitud y te dice que dónde hay que firmar". "No responde eso porque sea más lista sino porque es más rápida", destaca Giró, que pone otro ejemplo: "Si le dices a la persona de izquierdas que las mujeres deberían votar y decidir sus propias cosas y la persona de izquierdas pregunta 'dónde hay que firmar'".

"Le dices que hay que gravar con impuestos lógicos a los muy ricos para financiar la Sanidad, la Enseñanza o la Cultura, que siempre tienen que ser públicas, y, aunque esa persona sea muy rica, te dice que cuánto hay que pagar y dónde". "Tengo una amiga que me ha contado que los hombres heterosexuales de izquierdas encuentran el clítoris más rapido que los de derechas", destaca Marc Giró, que reflexiona en el vídeo: "Incluso en esto que es algo divertido van más lentos los de derechas". Por eso, el presentador concluye que "las personas de derechas son más lentas, lentas de cojones".

Por otro lado, el presentador destaca que "hay que reconocer que las personas de izquierdas tienen mucha menos imaginación" porque, "a diferencia de las personas de derechas, las de izquierdas no creen que la Tierra sea plana, ni creen en las personas marcianas, y quien dice marcianos dice inmigrantes". "Las personas de izquierdas tampoco creen que a los bebés les traiga una cigüeña desde París", afirma Marc Giró, que reflexiona: "Digo yo, que, si todos venimos de París, ¿quién es realmente español?, que tanto lío con España si todas somos francesas...".

Marc Giró afirma que "esta característica de las personas de izquierdas, el realismo, está relacionada con otra de sus particularidades": "Las personas de izquierdas son mas antipáticas que las personas de derechas" porque "siempre te cuentan una mala noticia, como la crisis climática o el colonialismo".

Puedes ver el monólogo completo en el vídeo principal de esta noticia.

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*Puedes ver en atresplayer el programa completo de Cara al Show con Marc Giró