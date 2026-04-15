"La motosierra ha ido directamente al cuello de las mujeres": Luciana Peker y el peligro del Gobierno de Milei para el feminismo

En su entrevista con Sandra Sabatés, la periodista y escritora argentina Luciana Peker analiza cómo el neofascismo ha convertido a las mujeres en su "gran enemigo" y pone como ejemplo la Argentina de Milei.

Sandra Sabatés habla en 'Mujer tenía que ser' con Luciana Peker, una periodista argentina que ha publicado 'La odiocracia', un ensayo sobre el auge de la extrema derecha en todo el mundo.

Un neofascismo que es especialmente peligroso para los derechos de las mujeres, a las que considera su "gran enemigo". Como ejemplo, Luciana habla de Argentina, donde Javier Milei "ha quitado todos los organismos públicos que protegían a las mujeres".

En su país, donde "está tipificado el femicidio", el Gobierno de Milei está "proponiendo una modificación en el Código Penal que lo quita". "Milei no cree que existan los femicidios en un país que tiene alrededor de 260 anuales", afirma la periodista, que explica cómo el Gobierno argentino "amenaza sistemáticamente con quitar la interrupción voluntaria del embarazo. La motosierra ha ido directamente al cuello de las mujeres".

Luciana, además, ha sufrido de forma directa la violencia y el odio, hasta el punto de que hace tres años decidió irse de su país porque consideraba que su vida corría peligro. Como experta en violencia de género, publicó una noticia sobre feminicidios que confrontaba con las tesis de Milei. Como respuesta, recibió un mensaje que decía: "Te mereces ser la próxima víctima".

Tras presentar la denuncia, se descubrió que quien tenía el teléfono móvil del que salían las amenazas era un abogado ascendido por Milei a capitán de la Fuerza Aérea Argentina. "Esto demuestra hasta qué punto toda esta violencia que parece digital e inocua tiene que ver con sectores de fuerzas de seguridad y organizados de extrema derecha", apunta.

Frente a esta ola reaccionaria, Luciana defiende la importancia del periodismo y los libros, de blindar cuestiones como el aborto o tener proyectos de futuro, así como hacer lazos en la comunidad y "volver a fortalecer el feminismo". En definitiva, "no dejarle todo a la política", porque según ella "la respuesta va a estar en los lazos sociales".

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