Ignacio Escolar: "La postura de Clavijo es una mezcla de ignorancia, populismo e irresponsabilidad política"

En laSexta Xplica, el periodista ha hablado del "miedo" del presidente canario al "colilargo de la Patagonia": "Vive en montañas y zonas boscosas, no hay constancia de que sepa nadar o se monte en un barco".

Ignacio Escolar ha estado en laSexta Xplica para hablar del 'no' de Fernando Clavijo, presidente de Canarias, a autorizar el fondeo del buque MV Hondius en Tenerife. En el barco, en el que se encuentran 14 españoles, se ha decretado un brote de hantavirus.

"Entiendo su postura como una mezcla de ignorancia, populismo e irresponsabilidad política", ha afirmado el periodista.

En sus palabras, ha hablado del "colilargo de la Patagonia", al que el dirigente canario ha nombrado como una de sus principales preocupaciones: "Vive en montañas y zonas boscosas. No consta que sepa nadar 300 metros o que se monte en un barco".

"Un animal de esas características no tiene dónde esconderse en un barco así. Es como si Clavijo mañana se pregunta si el virus vuela y puede cruzar el puerto para infectar a un tinerfeño", ha considerado.

Escolar ha tildado de "disparate" el miedo de Clavijo ante ese posible roedor: "Tenía un informe que no estaba hecho por la IA sino por el centro nacional de emergencias sanitarias. Está para ponerse un sombrerito de papel de aluminio y decir que va a proteger Tenerife de no sé qué pandemia".

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