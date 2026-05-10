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Mario Viciosa, sobre las "herencias performativas de la época del COVID" en la crisis del hantavirus: "No está mal que se haga esta sobreactuación"

¿Por qué es importante?Mario Viciosa considera que el dispositivo desplegado en Tenerife tras la llegada de pasajeros del MV Hondius expuestos al hantavirus responde más a una estrategia preventiva heredada de la pandemia que a un riesgo real de contagio, ya que no hay evidencias de infección activa.

Mario Viciosa, sobre el hantavirus: "Ahora no tenemos evidencias de que nadie tenga la infección activa"

Equipados de pies a cabeza y con equipos EPI, los pasajeros del MV Hondius incluso han sido "fumigados" antes de subir al avión, destaca Ana Cuesta en este especial informativo de laSexta. El periodista especializado en ciencia de Newtral Mario Viciosa cree que este amplio operativo desplegado en el puerto de Granadilla, en Tenerife, tras la llegada de estas personas potencialmente expuesas al hantavirus es por simple prevención. "No tenemos evidencias de que nadie tenga la infección activa y, por tanto, que nadie pueda transmitir", subraya.

Para Viciosa, estas imágenes recuerdan inevitablemente a los primeros meses de la pandemia. "Es una herencia performativa de la época del coronavirus donde en las primeras etapas tendíamos a desinfectar todo, con independencia de la eficacia", explica.

El periodista apunta además que, según el conocimiento científico actual que se tiene actualmente sobre este virus, la transmisión sin síntomas, como ocurre en el caso de los pasajeros del Hondius, es altamente improbable. "Si nadie tiene síntomas, es muy difícil que ahora mismo pudieran transmitir" "Es una especie de simulacro para cuando realmente ocurra algo muy grave", afirma.

Aunque considera que existe cierta "sobreactuación" a nivel visual, Viciosa que es útil porque demuestra la capacidad de respuesta sanitaria y proyecta una imagen de control.

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