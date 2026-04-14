Luciana Peker, periodista: "España subestima lo que le puede pasar si la extrema derecha llega al Gobierno"

Sandra Sabatés conversa con la escritora y periodista argentina Luciana Peker, que reflexiona sobre el concepto de odiocracia y el auge de la extrema derecha en el mundo, que según ella "no habría sido posible sin el apoyo de las redes sociales".

En su sección 'Mujer tenía que ser', Sandra Sabatés entrevista a la periodista argentina Luciana Peker, que en su libro 'La odiocracia' analiza el auge de la extrema derecha por todo el mundo.

Según ella, la odiocracia es "un sistema que va más allá de las elecciones e instaura el odio como forma de relacionarse socialmente". "Lo más importante es odiar al de al lado, quitarle lo que tiene más que ganar uno", afirma.

Este concepto de "venganza" aplicado a un problema como la vivienda, según Luciana significa que "no importa tanto que yo la tenga como que desalojen a los otros".

La motosierra que preside la portada de su libro, señala, es el símbolo de Javier Milei, "una herramienta que claramente no está hecha para construir, sino para destruir" y que "tiene una forma fálica" que alude a "símbolos de la masculinidad tradicional" que, sin embargo, los líderes ultras "no saben usar".

En opinión de la escritora, el "nuevo autoritarismo" que representa la ultraderecha "no hubiera sido posible sin el apoyo de las redes sociales". De hecho, defiende que si no se las controla y regula "la democracia está en riesgo".

Luciana apunta que la odiocracia "ya está en España", como demuestran los ataques racistas en Murcia, así como los que han sufrido periodistas de manera digital, verbal o física. Por ello considera que "hay que frenarla antes de que llegue", porque "puede ser mucho más peligroso para España de lo que España hoy está viendo".

La periodista cree que "España subestima lo que le puede pasar si la extrema derecha llega al Gobierno". Según ella, uno de los principales errores es "caer en el eurocentrismo de no ver ni leer lo que está pasando en países gobernados por la extrema derecha".

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