Marc Giró, sobre la gente de derechas: "Llega tarde, pero cuando llega, bien que se divorcia. Y algún maricón hay, incluso en Vox"

A José Yélamo le hizo mucha gracia una reflexión que Marc Giró hizo en su programa, Cara al Show, y le pide al humorista que profundice un poco más en esta idea con una pizarra: ¿llega la gente de derechas más tarde a los derechos conquistados?

"Voy a hablar de las diferencias entre las personas de izquierdas y las personas de derechas", decía Marc Giró en el segundo programa de Cara al Show, en un monólogo que recuerda José Yélamo en laSexta Xplica. La diferencia entre ellas, desvelaba el presentador catalán, "es la velocidad". "Tú a una persona de izquierdas, después de explicárselo bien, le dices que hay que abolir la esclavitud y te dice que dónde hay que firmar", destacaba.

Una reflexión que le hace mucha gracia a Yélamo. Es por ello que aprovecha la oportunidad de que Marc está visitando su plató para pedirle que le haga una pizarra ahondando en esta idea. "Han llegado tarde y llegan tarde, pero cuando llegan, bien que se divorcian. Y algún maricón hay, incluso en Vox", afirma. De hecho, afirma que le han dicho que "en Vox está la cosa maravillosa. Llamadme", bromea.

"¿Se puede tener pluma y ser de Vox?", pregunta Yélamo. "¿Pero no lo estás viendo? Yo veo cantidad de... lo que pasa es que están..." responde.

El presentador de Cara al Show retoma el hilo principal de la conversación: "Estamos aquí las comunistas dale que te pego con los derechos de la mujer, de las mariquitas, de las travestis, de las obreras, por supuesto, y ellos, venga a poner impedimentos. Luego, cuando ya hemos hecho todo el trabajo nosotras y estamos agotadas, llegan ellas y se divorcian".

"Por favor, un poquito de velocidad", pide.

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