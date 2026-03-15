Javier Díaz-Giménez, sobre la subida del combustible: "De haber competencia, no veríamos que de la noche a la mañana todos suben precios"

Tras el debate generado en laSexta Xplica entre el CEO de Easygas, Joseba Barrenengoa, y el experto en energía Carlos Cagigal, el economista Javier Díaz-Giménez aplica la teoría económica para buscar sentido al vertiginoso aumento de los precios de los combustibles en España tras el inicio de la guerra en Oriente Medio.

El fuerte encarecimiento del combustible en España, que ha llegado a suponer hasta 20 euros más al llenar el depósito en apenas dos semanas, ha generado un intenso debate sobre sus causas en laSexta Xplica. Mientras la subida se vincula al contexto internacional tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y el estallido del conflicto en Oriente Medio, algunos expertos sostienen que ciertas gasolineras están aprovechando la situación para aumentar beneficios. En el programa de laSexta, la transportista Sonia Brañas expresa su malestar y asegura: "Clarísimamente es una especulación". Además, denuncia que "de enero a esta parte nos ha subido el litro de combustible 53 céntimos" y que las subidas comenzaron con el producto ya adquirido: "Empezaron a subir con el que tenían ya comprado".

Frente a estas críticas, el CEO de Easygas, Joseba Barrenengoa, defiende al sector y afirma que "hay un cierto desconocimiento del mercado", negando que las estaciones independientes especulen con los precios y señalando a las grandes petroleras -Repsol, Cepsa (ahora Moeve) y BP- como responsables. A su vez, sostiene que los pequeños propietarios no operan con compras a futuro y que no tienen "margen para poder especular". Sin embargo, el experto energético Carlos Cagigal cuestiona esta versión y replica que las distribuidoras ofrecen descuentos sobre el precio de mercado, por lo que las estaciones sí dispondrían de cierto margen para ajustar los precios al alza o a la baja.

Javier Díaz-Giménez, economista y profesor de IESE Business School, asegura que "es difícil", como "en todas las cadenas de producción", saber "qué eslabón ha comprado en qué momento y a qué margen". "Uno de los dos dice la verdad y el otro miente", concluye, para después recordar que también hay "una distorsión del mercado" provocada por "la guerra de Trump y Netanyahu". "Pero hay una cosa que sí que sabemos: cuánto cuesta echar gasolina hoy y cuánto costaba hace dos semanas", destaca. "A mí no me importa mucho quién se lo ha quedado en el camino", asegura.

El economista recuerda que la mitad de las gasolineras están en manos de las tres grandes compañías ya mencionadas. "Pero no nos ha contado cómo se organiza la otra mitad del mercado", dice haciendo referencia a la intervención del CEO de Easygas. Giménez recurre a la teoría económica para asegurar que "si hubiera competencia en todos los eslabones de la cadena, no estaríamos viendo que, de la noche a la mañana, todo el mundo sube los precios 20 céntimos", y pide que la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) intervenga. Una reivindicación que comparte Enrique García, de la OCU, también presente en el plató. "Los consumidores no somos tontos. Sabemos lo que cuestan los productos y cómo nos los suben de manera inmediata", denuncia.

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