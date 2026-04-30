Alberto Rey dicta sentencia sobre la secuela de 'El diablo viste de Prada', en vídeo: "La trama podría haberla escrito un niño"

Alberto Rey no tiene piedad con 'El diablo viste de Prada 2', la secuela de la mítica película donde, según el experto en cine, solo se libra Meryl Streep. Puedes ver su dura crítica en este vídeo.

Los estrenos de cine de esta semana vienen liderados por la secuela de un auténtica película de culto. Veinte años después, llega a la pantalla 'El diablo viste de Prada 2', que recupera los tejemanejes y peleas en el mundo de la moda protagonizadas por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt.

Una secuela esperada por muchos fans de la cinta original, entre ellos Alberto Rey, que ahora se arrepiente: "Esto pasa por pedirles cosas a los Reyes Magos, que los Reyes Magos del infierno nos las traen".

"El diablo viste de Prada 2 es una película mala, pero ¿qué esperábamos?", comenta Alberto, que opina que la primera entrega fue "culturalmente relevante hace veinte años, y en ese tiempo han pasado muchas cosas".

Una de ellas es que este tipo de secuelas "han aprendido a ser autoconscientes, a reírse un poco de sí mismas". "Si no tienes un guion interesante, juega con los fans y dales regalitos", apunta el crítico de cine, que asegura que en esta secuela "no hay nada de eso".

'El diario de Prada 2', afirma rotundo, "la peli se toma a sí misma completamente en serio y se limita a sacar gente famosa en una trama que podría haber escrito un niño".

Tampoco se libra Emily Blunt, que para Alberto "es tan paródica, que más que gracia da casi pena", mientras que el papel de Lucy Liu "está hecho de agujeros de guion". Meryl Streep, sin embargo, "está divina, como siempre", mientras que Anne Hathaway "está todo el rato pegando saltitos y poniendo mohínes, y ya tenemos cuarenta y tantos", sentencia.

Por todo esto, Alberto se da "cinco albertitos" a sí mismo "por cumplir la promesa de verla", mientras que la película se lleva solo dos 'albertitos', porque "el uno está reservado a obras maestras de la inmundicia, y esta no lo es".

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