Ahora

Han pedido la paz

España sale a la calle para gritar el 'No a la guerra' por el conflicto en Oriente Medio

Los detalles Este sábado, 150 manifestaciones se han organizado en las diferentes ciudades españolas bajo el lema "Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No olvidar Gaza".

Momento de la manifestación contra la guerra en Irán celebrada en MadridMomento de la manifestación contra la guerra en Irán celebrada en MadridlaSexta
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Ante las respuestas bélicas de bombardeos y crímenes, España ha respondido. Ahora bien, lo ha hecho alzando la voz. Este sábado, 150 manifestaciones en 150 puntos de nuestro país han proclamado 150 gritos que se convierten en uno, unánime como país: 'No a la guerra'.

En una iniciativa respaldada por más de 200 asociaciones bajo el lema "Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No olvidar Gaza", miles de personas han salido a las calles de las diferentes ciudades españolas. La plataforma PararLaGuerra, convocante de estos actos, ha subrayado que las movilizaciones convocadas este sábado en más de 150 ciudades "son absolutamente pacíficas" y ninguna de ellas se realizará ante embajadas o consulados.

En Madrid, con gritos de "No a la guerra", "¿Quién decide aquí? El pueblo iraní" y "Cada pueblo cada plaza, todos somos Gaza", así como carteles pidiendo "Paz", la concentración se celebra frente al Museo Reina Sofía, que alberga el 'Guernica' de Picasso, símbolo universal antibelicista y que ha concentrado a alrededor de 5.000 personas, según la organización.

La iniciativa se articula en torno al manifiesto 'Hay que parar la guerra en Oriente Medio' que ha sido apoyado además por más de 200 personalidades, entre ellas algunas del mundo de la política, como la coordinadora de Sumar Lara Hernández o la presidenta del PSOE de Madrid, Paca Sauquillo.

El acto ha arrancado con las intervenciones de representantes de las organizaciones que integran PararLaGuerra, profesionales del mundo de la cultura y miembros de la Asociación Iraní ProDerechos Humanos, y han realizado un homenaje a las ONG expulsadas de Gaza para concluir con la actuación 'Solo le pido a Dios'.

Interrumpido por gritos de "No a la guerra" y "OTAN no", el periodista, escritor y humorista Juan Luis Cano ha sido el encargado de leer el manifiesto, que condena "el régimen criminal de los ayatolás" y expresa su apoyo al pueblo iraní, en especial a las mujeres en su lucha por la democracia y la igualdad, y ha añadido que "nada justifica los salvajes bombardeos de EEUU e Israel con el asesinato de cientos de inocentes".

"Llamamos a las y los demócratas a condenar esta agresión, defender el derecho internacional y trabajar por una paz justa y duradera en Oriente Medio, que debe incluir el fin del genocidio en Gaza", expone el manifiesto.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. EEUU realiza "uno de los bombardeos más poderosos" en la isla de Kharg, estratégico punto del petróleo de Irán
  2. Dos semanas de guerra en Oriente Medio sin solución a la vista: Ormuz centra las miradas de un conflicto que pone en jaque la economía global
  3. Las cinco dudas a resolver por las urnas en Castilla y León: el pacto PP-Vox, el calado del 'no a la guerra' en campaña del PSOE o el futuro de las izquierdas
  4. La confesión de Julián a los agentes de la UCO del crimen de Francisca Cadenas: "Sé lo que hay ahí"
  5. Prisión sin fianza para el acusado de asesinar a tres mujeres y causar varios heridos en Miranda de Ebro tras incendiar un edificio
  6. Hollywood se prepara para los Oscars en la noche más especial para 'Sirat', con dos nominaciones