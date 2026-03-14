España sale a la calle para gritar el 'No a la guerra' por el conflicto en Oriente Medio

Los detalles Este sábado, 150 manifestaciones se han organizado en las diferentes ciudades españolas bajo el lema "Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No olvidar Gaza".

España ha respondido a la violencia bélica con una voz unánime de rechazo. En una jornada marcada por la paz, 150 manifestaciones se llevaron a cabo en igual número de ciudades bajo el lema "Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No olvidar Gaza". Convocadas por la plataforma PararLaGuerra y respaldadas por más de 200 asociaciones, las protestas fueron pacíficas y se evitaron las embajadas o consulados. En Madrid, la concentración se desarrolló frente al Museo Reina Sofía, con el 'Guernica' de Picasso como telón de fondo, símbolo universal contra la guerra. La iniciativa también cuenta con el apoyo de más de 200 personalidades del ámbito político.

Ante las respuestas bélicas de bombardeos y crímenes, España ha respondido. Ahora bien, lo ha hecho alzando la voz. Este sábado, 150 manifestaciones en 150 puntos de nuestro país han proclamado 150 gritos que se convierten en uno, unánime como país: 'No a la guerra'.

En una iniciativa respaldada por más de 200 asociaciones bajo el lema "Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No olvidar Gaza", miles de personas han salido a las calles de las diferentes ciudades españolas. La plataforma PararLaGuerra, convocante de estos actos, ha subrayado que las movilizaciones convocadas este sábado en más de 150 ciudades "son absolutamente pacíficas" y ninguna de ellas se realizará ante embajadas o consulados.

En Madrid, con gritos de "No a la guerra", "¿Quién decide aquí? El pueblo iraní" y "Cada pueblo cada plaza, todos somos Gaza", así como carteles pidiendo "Paz", la concentración se celebra frente al Museo Reina Sofía, que alberga el 'Guernica' de Picasso, símbolo universal antibelicista y que ha concentrado a alrededor de 5.000 personas, según la organización.

La iniciativa se articula en torno al manifiesto 'Hay que parar la guerra en Oriente Medio' que ha sido apoyado además por más de 200 personalidades, entre ellas algunas del mundo de la política, como la coordinadora de Sumar Lara Hernández o la presidenta del PSOE de Madrid, Paca Sauquillo.

El acto ha arrancado con las intervenciones de representantes de las organizaciones que integran PararLaGuerra, profesionales del mundo de la cultura y miembros de la Asociación Iraní ProDerechos Humanos, y han realizado un homenaje a las ONG expulsadas de Gaza para concluir con la actuación 'Solo le pido a Dios'.

Interrumpido por gritos de "No a la guerra" y "OTAN no", el periodista, escritor y humorista Juan Luis Cano ha sido el encargado de leer el manifiesto, que condena "el régimen criminal de los ayatolás" y expresa su apoyo al pueblo iraní, en especial a las mujeres en su lucha por la democracia y la igualdad, y ha añadido que "nada justifica los salvajes bombardeos de EEUU e Israel con el asesinato de cientos de inocentes".

"Llamamos a las y los demócratas a condenar esta agresión, defender el derecho internacional y trabajar por una paz justa y duradera en Oriente Medio, que debe incluir el fin del genocidio en Gaza", expone el manifiesto.

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