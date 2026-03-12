"Cómo te pueden subir los precios de la gasolina sin que a ellos les suba el precio del petróleo": Gonzalo Bernardos explica el efecto cohete

En cuanto al efecto pluma, el economista ha expresado que consiste "en que te dicen que cuando baja el precio del petróleo ellos no lo pueden bajar de la misma manera porque ya han comprado el petróleo o, en el caso de la gasolinera, la cuba". "Por lo tanto, es una situación absolutamente incoherente", ha reseñado.

El economista Gonzalo Bernardos ha analizado el impacto económico de la guerra en Oriente Medio en el especial 'El Objetivo: la factura del caos' y ha analizado los que se conocen como efecto cohete y efecto pluma. "El efecto cohete es cómo te pueden subir los precios de la gasolina sin que a ellos les suba el precio del petróleo. Porque los precios del petróleo siempre se miden a futuro y tú lo compras con bastante antelación", ha señalado el experto.

"Entonces, cuando el ministro dice 'estamos muy pendientes, la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia actuará'. Nada de nada, de nada, porque el efecto cohete y el efecto pluma no se ha inventado hoy. Existe desde hace muchísimo tiempo y nadie le ha puesto coto a las gasolineras por una parte y a las petroleras por otra", ha apuntado.

A continuación, en cuanto al efecto pluma, ha expresado que consiste "en que te dicen que cuando baja el precio del petróleo ellos no lo pueden bajar de la misma manera porque ya han comprado el petróleo o, en el caso de la gasolinera, la cuba". "Por lo tanto, es una situación absolutamente incoherente", ha reseñado.

"La gran preocupación es que en este momento determinados empresarios poco sensatos quieran aprovecharse. Cuando el empresario te dice 'sí, sí, sí, que baje el IVA'. Cuando baja el IVA hay una parte que se beneficia al consumidor y otra parte que se beneficia la empresa. Y ellos dicen 'mira, ahora que hay jaleo me voy a beneficiar', porque claro, ese es un dinero que en el fondo va del Estado a determinados empresarios y que luego lo acabamos pagando todos los españoles en base a impuestos", ha expresado.

"Si el Gobierno quiere ayudar a aquellos que menos tienen, que no subvencione nada, lo que tiene que hacer es cogerles, bajarles las retenciones al IRPF, que tenga más dinero cada mes y de esa manera coger y que ellos puedan comprar lo que deseen. Si nosotros mantenemos los precios más bajos, consumiremos más petróleo, más dinero irá al extranjero, peor nos irá. Cuando vea aquel que le ha llegado dinero a través de la reducción del IRPF, que el precio es muy alto, intentará coger el transporte público y ahorrar gasolina", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.