Trump no puede cantar victoria en Irán: su 'no' plan crea una crisis global, ataques contra aliados y un coste millonario para EEUU

¿Por qué es importante? El gran objetivo del presidente de EEUU con la guerra contra Irán era que cayese el régimen, y eso ni ha pasado ni tiene pinta de que vaya a pasar. Ahora el objetivo es hacerse con el uranio enriquecido que tiene Irán, y esto será lo que marque el éxito o el fracaso de la operación.

Trump no puede cantar victoria en su guerra contra Irán, ya que el objetivo de derrocar al régimen no se ha cumplido. A pesar de sus declaraciones de éxito, la inteligencia israelí ha admitido que no había un plan concreto y que la caída del régimen era más un sueño que una realidad basada en información. Ahora, el enfoque está en obtener el uranio enriquecido de Irán, mientras que la guerra ha generado una crisis económica global. El bloqueo del estrecho de Ormuz ha elevado los precios del petróleo, afectando la inflación. Además, los ataques en Oriente Medio han generado inseguridad y afectado el turismo. Estados Unidos enfrenta un alto costo económico y humano, con soldados muertos en el conflicto. La decisión de levantar sanciones a Rusia ha beneficiado a Moscú, permitiéndole vender petróleo a Occidente y potencialmente fortalecer su posición contra Ucrania, lo que preocupa a la Unión Europea.

Por mucho que se empeñe, Trump no puede cantar victoria. El gran objetivo del presidente de Estados Unidos (EEUU) con la guerra contra Irán era que cayese el régimen, y eso ni ha pasado ni tiene pinta de que vaya a pasar.

Trump asegura que ha ganado la guerra, pero la realidad le desmiente. La inteligencia israelí ha reconocido a 'The Guardian' que no había un plan. Que eso de vamos a bombardear y así la gente sale a la calle y cae el régimen, era más un sueño que algo basado en información. Se comienza a asumir que los ayatolás seguirán gobernando y que seguirá la represión. Ahora el objetivo es hacerse con el uranio enriquecido que tiene Irán, y esto será lo que marque el éxito o el fracaso de la operación.

De esta forma, el gran objetivo no solo no se ha cumplido, sino que han generado una crisis económica global. La que hace que este viernes llenar el depósito de diésel en España cueste 20 euros más que antes de la guerra. El bloqueo del estrecho de Ormuz ha disparado el precio del petróleo y amenaza con disparar la inflación.

A esto hay que sumar los ataques a los aliados de Estados Unidos en Oriente Medio, que generan inseguridad y hace que los turistas se vayan, provocando otra ruina. Cada segundo de guerra le cuesta a Estados Unidos 5.600 dólares, lo que se traduce en 11 millones y medios de dólares cada día. Llevamos dos semanas de guerra, y esto es presión para Trump, a la que hay que sumar cada soldado muerto que vuelve a casa. Este jueves murieron cuatro soldados estadounidenses, con lo que ya van diez en esta guerra. Además, cayó el primer soldado europeo, un francés que estaba en una base en Irak.

El elemento que deja clarísimo que Trump no está ganando la guerra es que ha levantado las sanciones a Rusia para que puedan vender petróleo. Con esto, sin embargo, lo que logra es que Rusia sea la gran beneficiada de la guerra contra Irán. Moscú podrá ahora vender petróleo a Occidente, con lo que ganará dinero y podrá atacar con más fuerza a Ucrania.

Esta es la queja que ha esgrimido la Unión Europea, que este viernes ha dejado claro que la medida de EEUU pone en riesgo a todos los europeos. Ahora, sin sanciones, los ingresos de Rusia se van a disparar.

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