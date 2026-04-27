Alberto Sotillos: "Cuando alguien te dice que hay que quitar los impuestos, a la gente hay que decirle que son 20.000 euros por familia"

El sociólogo Alberto Sotillos defiende en laSexta Xplica la importancia de los impuestos y advierte de los riesgos de los discursos que plantean su eliminación.

El sociólogo Alberto Sotillos ha participado en el programa laSexta Xplica para debatir sobre la presión fiscal en España y lo que algunos sectores califican como un "infierno fiscal".

"Siempre se nos olvida cuando hablamos del supuesto infierno fiscal, pero luego a la corrupción la hemos mencionado, pero a los evasores fiscales y a los que eluden fiscalmente también habrá que ponerles una vigilancia especial, porque estamos hablando de casi un 7% del PIB. Podemos llegar a 700.000 millones que podrían invertirse precisamente en todo eso que necesitamos, que son los gastos", ha explicado Sotillos, advertiendo sobre los discursos políticos que proponen reducir o eliminar impuestos: "Esto tiene un peligro brutal, porque cada vez que alguien te dice que hay que quitar los impuestos, a la gente hay que decirle lo que pierde. Eso son prácticamente 20.000 € al año por familia", ha afirmado.

En este sentido, ha puesto ejemplos concretos del coste que implicaría esa reducción de ingresos públicos: "Estamos hablando de 5.600 € por una intervención hospitalaria básica, hasta 1.000 € por material escolar. Lo que te están diciendo es que te quieren quitar un montón de servicios públicos: becas, bono social eléctrico, bono social térmico, ingreso mínimo vital, transportes o carreteras", ha enumerado Sotillos.

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