Javier Díaz-Giménez: "La persecución a las propietarias alimenta a los fondos buitre, porque son los que terminan comprando sus viviendas"

El economista Javier Díaz-Giménez asegura en laSexta Xplica que la presión sobre pequeños propietarios está expulsándolos del mercado del alquiler en España y favoreciendo a grandes tenedores, a su juicio "los únicos que pueden rentabilizar los alquileres".

El economista Javier Díaz-Giménez asegura en laSexta Xplica que la presión sobre pequeños propietarios está expulsándolos del mercado del alquiler en España y favoreciendo a grandes tenedores, a su juicio "los únicos que pueden rentabilizar los alquileres".

El debate sobre la vivienda en laSexta Xplica enfrenta a la sindicalista Afra Blanco y al economista Javier Díaz-Giménez a partir de unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en Onda Madrid. Ayuso aseguró que el Gobierno "ha hundido ahora mismo la propiedad" y que "la gente", que antes tenía la casa del pueblo o de la playa, "ahora se las quita de encima" para no tener "problemas". Es por ello que a su juicio, estas personas están recurriendo a "pisos turísticos" y esto es algo que, opinó, "está cambiando el mercado". "Y el Gobierno va por detrás persiguiéndolos", sentenció.

"Es que nos quieren atontados. Isabel Díaz Ayuso nos quiere atontados, de verdad te lo digo", se indigna Blanco en el programa de laSexta. La sindicalista rechaza que se señale a colectivos vulnerables como responsables del encarecimiento: "Como si creyéramos nosotros que quien nos sube el alquiler es el chaval que llega en una patera, o que quien nos expulsa de nuestro barrio es aquel al que llaman mantero o como si creyéramos nosotros precisamente que aquel que nos está duplicando o triplicando el precio de la vivienda es una señora con dos hijos que ha llegado para intentar buscar un futuro".

Blanco centró su crítica en la fiscalidad en la Comunidad de Madrid y expone un ejemplo concreto con una vivienda que cuesta 300.000 euros. Según sus cuentas y teniendo en cuenta los porcentajes del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales, un trabajador tiene que pagar 18.000 euros "para Isabel Díaz Ayuso"; una familia numerosa, que pagar 12.000, y una empresa, 6.000". "¿Os parece justo?", plantea, antes de concluir que "la fiscalidad lo que tiene que hacer es ayudar y no servir a los poderosos".

En ese momento, Javier Díaz-Giménez interviene para matizar que "en realidad los impuestos no son para la señora Díaz Ayuso", sino que "son para pagar la educación pública, las pensiones y el ingreso mínimo vital".

El economista va más allá y reinterpreta el problema en términos de incentivos y riesgo para los propietarios. "Lo que yo he querido entender en lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso es lo siguiente: la persecución a las propietarias hace que las propietarias quieran deshacerse de sus viviendas. ¿Y sabes quién las compra? Los fondos buitres".

"No se puede tener una única vivienda porque es demasiado arriesgado. Se te van a declarar vulnerables. No te van a pagar. Va a haber una huelga inquilina", dice enumerando los riesgos que afrontan los pequeños propietarios, que los empuja, opina, a salir del mercado. "¿Y entonces quién lo termina comprando? Las grandes sociedades que pueden tener mil, 10.000, 100.000 viviendas para que se les queden sin pagar un número relevante de ellas y puedan seguir rentabilizando sus pisos", asegura.

A su juicio, esta dinámica tiene consecuencias estructurales: "Los fondos buitres son los únicos que pueden rentabilizar los alquileres". Así, "destruyen el mercado de alquiler para los pequeños propietarios".

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