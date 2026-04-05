Javier Díaz-Giménez: "El problema de los alquileres es minoritario y afecta a un número pequeño de hogares españoles"

El profesor ha afirmado que "la diferencia entre las rentas de los inquilinos y las de los propietarios la explica al 98% la edad que tienen unos y otros".

Javier Díaz-Giménez, economista y profesor del IESE, ha defendido en laSexta Xplica que "la diferencia entre las rentas de los inquilinos y las de los propietarios la explica al 98% la edad que tienen unos y otros". "Todo el mundo ha empezado su vida alquilando un piso (...) y después te vuelves propietario", ha asegurado.

En este sentido, Díaz-Giménez ha señalado que "en España, el 16% de los hogares españoles son inquilinos, lo que quiere decir que el 84% de los hogares de los españoles son propietarios", por lo que, ha declarado, "el problema de los alquileres en España, que es un problema grave para un grupo determinado de personas y muchas de ellas de esas personas son vulnerables, es un problema absolutamente minoritario que afecta a un número pequeño de hogares españoles". "Todos los españoles aspiramos a tener vivienda y la gran mayoría de los españoles terminamos nuestras vidas con una vivienda siendo propietarios y con una renta mayor", ha subrayado.

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