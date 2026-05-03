Javier Díaz-Giménez responde a Afra Blanco: "Los impuestos no son para Ayuso, sino para pagar la educación pública, las pensiones..."

El debate sobre vivienda en laSexta Xplica enfrenta a Afra Blanco y Javier Díaz-Giménez. La sindicalista responde a unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso y el economista interviene para asegurar que los impuestos no van a parar al bolsillo de la presidenta madrileña.

El debate sobre la vivienda vuelve a centrar la discusión en laSexta Xplica, cuando José Yélamo da paso a unas recientes declaraciones de Isabel Díaz Ayuso. "Han hundido ahora mismo la propiedad. La gente no quiere tener casas [...] y ahora la gente se las quita de encima. La gente no quiere tener problemas y entonces si no van a pisos turísticos van cambiando el mercado y el gobierno va por detrás persiguiéndolos".

En el programa de laSexta, Afra Blanco carga duramente contra ese planteamiento: "Es que nos quieren atontados. Isabel Díaz Ayuso nos quiere atontados". La sindicalista la acusa de desviar el foco del problema de la vivienda hacia colectivos vulnerables: "Como si creyéramos nosotros que quien nos sube el alquiler es el chaval que llega en una patera [...] o como si creyéramos nosotros que aquel que nos está duplicando o triplicando el precio de la vivienda es una señora que ha llegado con sus dos hijos".

Blanco pone el foco en la fiscalidad en la Comunidad de Madrid, detallando con un ejemplo el impacto del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en una vivienda de 300.000 euros: "Un hombre de 50 años divorciado, con custodia compartida que se va a comprar una vivienda por primera vez y de segunda mano. ¿Sabes cuánto paga de ITP a la señora Isabel Díaz Ayuso? Un 6%. Una familia numerosa que va a comprar la misma casa, un 4%. Las empresas inmobiliarias, un 2%".

"Dicho de otro modo, un trabajador tiene que pagar 18.000 euros para la señora Isabel Díaz Ayuso. Una familia numerosa tiene que pagar 12.000 euros para la señora Isabel Díaz Ayuso. Una empresa que se dedica cual sanguijuela a comprar y vender vivienda, que es un bien escaso, paga 6.000 euros. La pregunta es: ¿os parece justo?", estalla la sindicalista.

Javier Díaz-Giménez interviene en el debate en este punto: "En realidad, los impuestos no son para la señora Díaz Ayuso, son para pagar la educación pública, son para pagar las pensiones, son para pagar el ingreso mínimo vital".

El economista opina que "la persecución a las propietarias hace que quieran deshacerse de sus viviendas" y advierte de un efecto colateral: "¿Y sabes quién las compra? Los fondos buitres".

Según explica, el aumento de riesgos para pequeños propietarios favorece la concentración de vivienda en grandes tenedores: "Las grandes sociedades pueden tener mil, diez mil viviendas y pueden seguir rentabilizando sus pisos". A su juicio, esta dinámica "destruye el mercado de alquiler para los pequeños propietarios".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.