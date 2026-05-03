Una disuasión contra Rusia y una forma de proyectar poder: la función de los militares estadounidenses en Europa

Los detalles "Las Fuerzas Armadas europeas, al estar dispersas en gran cantidad de países, tienen una capacidad militar limitada", por lo que EEUU permite que "en caso de guerra de contra Rusia, tengamos un poder preponderante", explica Guillermo Pulido.

Europa es la segunda región más importante para las fuerzas estadounidenses en el exterior, con 86.000 efectivos desplegados, 31 bases fijas y 19 emplazamientos militares, principalmente en Alemania, Italia y Reino Unido. Según Guillermo Pulido, politólogo y analista en Defensa, estas fuerzas tienen como función principal disuadir a Rusia, ya que las Fuerzas Armadas europeas están dispersas y tienen una capacidad militar limitada. Además, proyectan poder en Eurasia y Oriente Medio. Aunque se habla de retirar una brigada acorazada y un batallón de artillería de Alemania, el Congreso limita a Trump, impidiendo una reducción significativa de tropas que pueda afectar a la OTAN.

Europa es la segunda región global para las fuerzas estadounidenses en el exterior. Tiene unos 86.000 efectivos desplegados en nuestro continente, unas 31 bases fijas y otros 19 emplazamientos militares. La mayoría están centradas en Alemania, en Italia y Reino Unido y tienen varias funciones, tal y como ha explicado Guillermo Pulido, politólogo y analista en Defensa.

"Su función principal es mantener la disuasión contra Rusia, porque el conjunto de las Fuerzas Armadas europeas, al estar disperso en una gran cantidad de países, tiene una capacidad militar limitada. Entonces, en caso de guerra de contra Rusia, ya tendríamos un poder preponderante contra cualquier tipo de agresión", ha señalado el experto, a lo que ha añadido que "también tienen una función de proyectar poder por toda Eurasia y Oriente Medio".

En lo referente a qué unidades pueden ser las primeras retiradas por Trump en Alemania, Pulido ha subrayado que "se está hablando de que probablemente sea una brigada acorazada rotatoria". "En Alemania, cada meses hay una y después se retira y viene otra. Entonces, cuando se retire la que está actualmente, se está diciendo que no va a haber un reemplazo. Además, también hay un batallón de artillería de misiles de larga distancia que quizás tampoco se reemplace en Alemania y, en su lugar, se mande a Oriente Medio, porque se está pidiendo para combatir contra Irán en caso de que vuelvan las hostilidades", ha indicado.

Por otro lado, el analista ha expresado que a Trump tampoco le interesa dejar a Europa desierta de sus militares "porque eso podría alentar en un futuro hipotético guerras en Europa". "Tendría muchísimas dificultades y necesita esas bases. Por tanto, se estaría haciendo quizás más daño a sí mismo que a nosotros", ha manifestado al respecto.

Y sobre si estos movimientos del presidente de EEUU pueden abrir una brecha dentro de la OTAN, Guillermo Pulido considera que "podrían, pero en este momento es poco probable porque el Congreso tiene maniatado a Trump". "No puede reducir la cantidad de tropas a partir de 80.000 o 78.000 y, por tanto, Trump puede maniobrar, hacer pequeñas heridas o o brechas, pero no brechas que realmente vayan a suponer una ruptura", ha concluido.

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