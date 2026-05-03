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Hasta 93 euros por cenar en un chiringuito de feria: la clavada a unos clientes en Murcia

"Hemos cenado fatal, no dan la carta, no dicen precios y luego nos cobran 18 euros por un plato de croquetas congeladas", denunció un consumidor en internet. Equipo de Investigación analizaba en 2023 algunos de los abusos de los locales de hostelería.

Hasta 18 euros por unas croquetas congeladas: la clavada a unos clientes en la feria de Murcia

Son muchas las personas que denuncian clavadas en locales de hostelería, sobre todo en la época veraniega con las famosas ferias. Equipo de Investigación analizaba en 2023 algunos de los abusos cometidos en locales de hostelería y las denuncias ciudadanas por los mismos.

Entre esas denuncias, una de las que más llamó la atención fue la que hizo un usuario a través de su cuenta de X. "Nos han cobrado 93 euros y hemos cenado fatal, no dan la carta, no dicen precios y luego nos cobran 18 euros por un plato de croquetas congeladas en la feria de Murcia", escribió en una publicación que alcanzó las 108 respuestas y le retuitearon casi 300 personas.

Ante esto, el reportero del programa se puso en contacto con él. "Fuimos mi mujer y mi hija a llevarla a las atracciones, decidimos cenar en una carpa algo rápido. Pedimos dos raciones y un montadito por persona. La calidad era malísima, ni siquiera llegamos a cenar", criticó. Tras esto, aseguró sentirse estafado: "Encontré muchísimas quejas en diferentes puntos del país. Se van moviendo por diferentes ferias y puestos medievales. Llegan a la feria, montan su restaurante, cobran y se van".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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