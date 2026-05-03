Afra Blanco: "Un trabajador paga 18.000 euros a Ayuso y una empresa que se dedica cual sanguijuela a comprar y vender vivienda paga 6.000"

La sindicalista Afra Blanco critica la fiscalidad en Madrid y acusa a la presidenta de la Comunidad de desviar el foco del problema real del acceso a la vivienda. "Nos quieren atontados", asegura, tras escuchar las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre este asunto.

El presentador José Yélamo abre de nuevo el debate sobre vivienda en laSexta Xplica recordando que se trata de "la principal preocupación de la sociedad española".

"Han hundido ahora mismo la propiedad. La gente no quiere tener casas. Antes los españoles tenían la de la playa, la suya o la del pueblo. Servía muchas veces para ponerla en alquiler, según las necesidades de cada familia. Ahora la gente se las quita de encima porque no quiere tener problemas. Se van a pisos turísticos y van cambiando el mercado y el Gobierno va por detrás persiguiéndolos", decía hace unos días Isabel Díaz Ayuso en unas declaraciones a 'Onda Madrid'.

Frente a este planteamiento, la sindicalista Afra Blanco responde en el programa de laSexta con dureza: "Es que nos quieren atontados. Isabel Díaz Ayuso nos quiere atontados".

Blanco critica lo que considera una estrategia de distracción en el debate público: "Te dicen mira, ahí hay una sombra y cual rebaño vamos para allá mientras nos venden el campo".

En su intervención, insiste en que el foco debe ponerse en las causas estructurales del problema de la vivienda, y no en colectivos vulnerables: "Como si creyéramos nosotros que quien nos sube el alquiler es el chaval que llega en una patera, o que quien nos expulsa de nuestro barrio es aquel al que llaman mantero o como si creyéramos nosotros precisamente que aquel que nos está duplicando o triplicando el precio de la vivienda es una señora con dos hijos que ha llegado para intentar buscar un futuro".

La sindicalista centra parte de su argumentación en la fiscalidad en la Comunidad de Madrid, planteando un ejemplo concreto sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales: "Un trabajador tiene que pagar 18.000 euros; una familia numerosa tiene que pagar 12.000 y una empresa que se dedica cual sanguijuela a comprar y vender vivienda, que es un bien escaso, paga 6.000".

"¿Os parece justo?", cuestiona, antes de defender un modelo fiscal distinto: "La fiscalidad lo que tiene que hacer es ayudar y no servir a los poderosos".

En el cierre de su intervención, la sindicalista reivindica que la carga impositiva debería aliviar a los ciudadanos: "¿Sabes dónde creo que tienen que estar los 18.000 euros? En el bolsillo del obrero. Los 12.000, en el bolsillo de la familia numerosa. Y los 6.000, que son pocos, en las arcas públicas".

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